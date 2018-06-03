法網／連3場打5盤不累 澤瑞夫首闖大賽8強

2018-06-03 23:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



一度以為又要與大賽8強擦身，21歲「德國金童」澤瑞夫（Alexander Zverev），3日又在盤數1：2情況下倒趕兩盤，4：6、7：6（7：4）、2：6、6：3、6：3擊敗俄羅斯好手卡查諾夫（Karen Khachanov），連3場都鏖戰5盤勝出，生涯首闖法網八強。

多數選手視5盤大戰唯恐不及，但不包括大會第2種子澤瑞夫，澤瑞夫從第2輪起連續3場都5盤「打好打滿」，卻甘之如飴，「我還年輕，如果贏球了我或許還會再練習一會兒。我很幸運打了5盤，才能從1比2落後中逆轉勝。」

澤瑞夫今天花3小時又29分鐘，在巴黎暖陽下拍退卡查諾夫。5盤大戰難不倒，澤瑞夫歸功平日在健身房訓練有成，「我和我哥哥每天花3至4小時跑步、重訓、做健身器材，這些總算有代價。雖然這一切來得晚，但我很高興能實現。」

澤瑞夫才在馬德里名人賽捧回生涯第3座千分賽冠軍，世界排名高居第3的他，僅差一座大滿貫單打金盃就能締造生涯里程碑，但大賽命運乖舛，賽前最佳是去年溫網闖進第4輪，3日總算打破魔咒跨出一大步，成為繼2009年20歲的阿根廷名將迪爾波卓（Juan Martin del Potro）後，站上巴黎紅土8強的最年輕球員。

「我很開心終於能晉級8強，但籤表不會比較好打。」澤瑞夫下一場將與世界第8奧地利汀恩（Dominic Thiem）爭4強門票，汀恩恰巧是澤瑞夫馬德里名人賽的手下敗將，晉級4強後還有可能碰上前球王約克維奇，澤瑞夫不敢大意，「我會做好百分百準備，就看我能否度過接下來這幾天。」