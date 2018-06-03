沙排／顧乃涵、劉碧欣世巡賽披銀 創我國史上新猷

2018-06-03 23:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



為8月雅加達-巨港亞運備戰，我國女子沙灘排球好手顧乃涵／劉碧欣，今天在2018年世界巡迴賽-晉江公開賽傳佳績，一路挺進金牌戰，儘管金牌戰鏖戰3局以13：21、21：19、5：15不敵日本溝江明香／橋本涼加奪銀，仍創下我國沙排在世界巡迴賽等級賽事最佳成績。

我國女子沙排過去最佳成績是亞洲巡迴賽亞軍，該紀錄正是由顧乃涵，以及退役名將張惠敏所創。總教練彭逸坤表示，顧乃涵／劉碧欣能在歐美好手環伺下打出如此佳績，實為不易，兩人也積極為亞運備戰。顧乃涵／劉碧欣自今年2月開始搭配，歷經4個月磨合展現成效，感謝國訓中心、中華排球協會的支持與奧援。

晉江公開賽正規賽6個分組24隊，中國4隊、日本4隊，台灣僅顧劉配，其餘15隊皆為歐美勁旅。顧乃涵／劉碧欣自資格賽打起，一路過關斬將，先直落二擊敗義大利隊，分組賽力克希臘隊、敗給美國隊，以分組第2晉級16強。