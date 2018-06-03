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LPGA／美國女子高球公開賽 徐薇淩爆衝上第8

2018-06-03 20:05中央社 台北3日電

徐薇淩在美國女子高球公開賽暫列第八。 擷圖自徐薇淩臉書
徐薇淩在美國女子高球公開賽暫列第八。 擷圖自徐薇淩臉書
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美國女子職業高爾夫LPGA）年度大賽美國女子公開賽，台灣好手徐薇淩今天在第3回合打完，累積以低於標準2桿的214桿竄上第8，暫時落後排頭的泰國女將艾利亞10桿。

總獎金500萬美元（約新台幣1.5億）的美國女子高球公開賽，是LPGA年度獎金最高的比賽，冠軍可獨得90萬美元（約新台幣2700萬），泰國女將艾利亞（AriyaJutanugarn）在第3回合打完，以低於標準12桿的204桿，暫時領先排名第2的澳洲女將史密斯（Sarah JaneSmith）4桿。

美國公開賽第2輪因大雨攪局，場地積水因而延遲1個小時才開賽，部分球員甚至沒有完賽，就因天黑提前喊卡，今天則要趕進度，讓第2回沒打完的球員先補完，再打第3回合。

徐薇淩第3回合打下2鳥、以無柏忌的完美表現，單回合以低於標準2桿的70做收，3回合打完從並列20，一口氣竄上第8。

至於另一名台灣好手盧曉晴，今天則是趕進度、單日打完30洞，她先以71桿補完第2回合賽事，順利晉級最後2回合決賽，接著第3回合她打下2鳥、3柏忌，以高於標準1桿的73桿完賽，3回合總計以高於標準3桿的219桿、並列30名。

徐薇淩高爾夫LPGA

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