舉重／許淑淨宣布退休 父母：支持她的決定

2018-06-03 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



舉重女將許淑淨曾寫下台灣史無前例的奧運2金紀錄，今天突然宣布退休，結束選手生涯，並退出雅加達亞運，位於雲林縣崙背鄉老家的父母表示，為了比賽，許淑淨身上大小傷不斷，無法好好休養、復健，是該為自己的身體著想。

許淑淨因為比賽、練習身上大小傷不斷，尤其手臂拉傷與膝蓋舊傷遲遲沒有恢復，父親許永明表示，之前她曾提及可能會退休，沒想到今天就發布訊息，他看到電視報導才知。