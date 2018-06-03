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PGA／國殤高球賽伍茲一度領先 吞2柏忌壞事

2018-06-03 15:07世界日報 體育新聞組／綜合報導

伍茲連續短推失手。 美聯社
伍茲連續短推失手。 美聯社
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國殤高球賽第3輪，老虎伍茲Tiger Woods）表現高潮迭起，前9洞獵1鷹、3鳥，第15洞再抓下一鳥，在比賽中一度短暫並列領先，可惜第16、第18洞3推吞下柏忌，最後繳出低於68桿（-4），伍茲和領先者德尚布（Bryson DeChambeau）差距5桿、3輪打完並列第7名。

伍茲連續2天都控制好自己的擊球，可惜最後收尾不理想，在果嶺上的短推連續失手，最後3洞吞下2個柏忌，包括錯失最後一洞的4呎短推。前一輪繳67桿的伍茲說：「我沒能把握機會，昨天我應該能夠繳出62或63桿成績，今天應該能夠打出63或64桿，我的擊球很好，只要推桿打得好一點，成績應該會更好。」

伍茲錯失了4個14呎內的小鳥推，包括第14洞的4呎小鳥失手，在第16、18洞的失誤，讓伍茲錯失更好的排名。拿下今年美國名人賽冠軍的瑞德（Patrick Reed）說：「這很可怕，伍茲球開得很好，只是推桿不佳，他當然知道怎麼處理短推，只要他找到感覺的話，他離冠軍就不遠了。」瑞德此回合繳73桿、並列第46名。

42歲的伍茲連續2輪都繳出6字頭成績，在這個曾經拿下5次冠軍的墨費德山莊（Muirfield Village），伍茲最後一輪可以大膽嘗試，看有沒有機會能夠問鼎冠軍。這場是的伍茲今年的第9場賽事，先前有4場是前12名完賽，伍茲表示：「我現在低於標準桿9桿、並列第7，希望最後名次不要太差，能夠維持在低於標準桿11桿左右的水準。」

伍茲Tiger Woods老虎

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