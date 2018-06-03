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法網／前球后夢想對戰成真 小威第四輪決戰莎娃

2018-06-03 07:57聯合報 記者曾思儒╱即時報導

兩名前球后莎拉波娃(左)將在法網第四輪對決小威廉絲。 美聯社
兩名前球后莎拉波娃(左)將在法網第四輪對決小威廉絲。 美聯社
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眾所期待的「前球后」對決，在美國名將小威廉絲Serena Williams）今天凌晨直落2拿下第三輪勝利後成真，產後復出的小威，第四輪就要和俄羅斯「漂亮寶貝」莎拉波娃（Maria Sharapova）一決高下。

小威是法網3屆冠軍，生涯更已累積23座大滿貫金盃，今年法網是她去年9月產女後的第一場大滿貫；莎娃則是2012年和14年的冠軍得主，15年止步第四輪，16年因禁賽缺席，去年雖解禁但因排名不夠且沒獲頒外卡缺席，今天才重新回到巴黎的紅土賽場。

兩人第三輪都打得強勢，莎娃僅僅歷時59分鐘就以6：2、6：1輕取排第6種子的捷克前球后普莉絲可娃（Karolina Pliskova），小威也只花1小時又15分鐘，就以6：3、6：4解決列11種子的德國對手喬吉絲（Julia Goerges）。

率先出線的莎娃，在小威還沒拿到第4輪門票時已經期待兩人對決，「我想任何時間對上小威，你都會知道自己對抗什麼，知道挑戰在那。」她也提到，儘管對戰紀錄自己落絕對下風，「我總是期待上到球場，和最好球員對抗，很期待再次和小威對陣。」

小威很快就回應莎娃的期待，她今天的一發得分率高達8成9，展現昔日球后霸氣；將法網第3輪成績推進到12勝2敗的小威提到，感覺自己每場比賽都漸入佳境，「還有很長的路要走，但我走在正確方向上，只要持之以恆，我知道我終會到達。」

莎娃今年法網列28種子，小威則是最受矚目的非種子，都完成過「全滿貫」的兩大球星將在第4輪上演生涯第22次對決；過往對戰紀錄小威擁有19勝2敗的絕對優勢，兩人最近一次碰頭也是在大滿貫，2016年澳網第4輪，由小威直落2拿到8強門票。

「坦白說，莎娃或許比較被看好，你們知道的，她已經復出超過一年，我還在重新起步，所以我會試著盡力看看能走到哪一步，但我想這也會是我另個考驗。」小威提到這場備受期待的大戰，先為自己打了預防針，但她也提到，自己很喜歡紅土賽場，莎娃同樣表現優異，「所以這對我是很好的檢視機會，希望我能繼續挺進。」

小威廉絲法網Serena Williams

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