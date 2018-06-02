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福原愛現新竹傳統市場 喊婆婆「姐」互動被讚典範

2018-06-02 20:51聯合新聞網 綜合報導

福原愛的婆婆「珍珍姐」替她拍下挑菜的照片。 擷自福原愛臉書
福原愛的婆婆「珍珍姐」替她拍下挑菜的照片。 擷自福原愛臉書
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日本桌球名將福原愛近日回老公江宏傑的老家新竹，昨（1日）和公公現身新竹桌球館後，今天（2日）凌晨6時又早起和婆婆一起逛中央市場，互動被網友讚「婆媳典範」。

福原愛在粉絲專頁貼出自己逛傳統市場拍下的鮮紅豬肉、肥嫩鮮魚和大西瓜，婆婆也為福原愛拍下她在路邊認真挑菜的模樣。網友提到「傳統市場是最有台灣味的地方」，並說福原愛「也融入的太徹底」。

福原愛提到逛傳統市場的心得是「裡面好酷，什麼都有」，還說要為寶貝女兒挑選合適食物，她在文中對女兒告白：「あいらちゃん（Aila-chan），奶奶跟媽媽都很愛很愛妳喔，當然爸爸江宏傑跟爺爺也愛妳」。

她也說明，因為婆婆看起來實在太年輕，所以她都稱婆婆「珍珍姐」。網友則留言「嘴好甜的媳婦，婆婆不疼也難」。她稍早更貼出公公婆婆放閃的照片，更對老公喊話：「希望我們以後也這樣。」

福原愛前兩日都現身新竹桌球館並直播和球友打球的實況，她在粉絲專頁提到自己最愛大家的笑容，更說「如果今天因為我打球，大家開心，那我會榮幸到不得了喔。」她的貼文感動不少網友，有粉絲留言：「看到小愛的動態，有一種莫名的療癒，妳感染給每個人的，是滿滿的幸福和愛。」

福原愛拍下公公與婆婆互動的身影。 擷自福原愛臉書
福原愛拍下公公與婆婆互動的身影。 擷自福原愛臉書
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福原愛提到逛傳統市場的心得是「裡面好酷，什麼都有」。 擷自福原愛臉書
福原愛提到逛傳統市場的心得是「裡面好酷，什麼都有」。 擷自福原愛臉書
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婆婆江宏傑與福原愛福原愛傳統市場
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