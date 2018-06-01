親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
法網
綜合
路跑
林書豪專區
世界盃足球賽

沒有學生占那麼多教室幹嘛？ 陳金德怒斥：巧立名目

上海再推惠台新措施 台商：憂心台灣的未來

歐冠3連霸教頭席丹閃辭 切爾西密切追蹤

2018-06-01 22:54中央社 台北1日電

席丹帶領西甲豪門皇馬擊敗英超強權利物浦，在歐冠盃3連霸後宣布去職，正尋求取代現任教練康提人選的切爾西，也密切觀察席丹動向。

西班牙甲級足球聯賽的皇家馬德里5月27日在替補前鋒貝爾（Gareth Bale）上演「梅開二度」戲碼，加上對手頭號大將薩拉赫（Mohamed Salah）開賽半小時就因傷退場的情況下，最終以3比1擊敗英格蘭超級聯賽的利物浦，在歐洲冠軍盃締造3連霸。

皇馬拿下這次歐冠盃冠軍，讓席丹（ZinedineZidane）成為首位連3季贏得歐冠盃冠軍的教練。

席丹在球員時期就曾與皇馬在2001-02年奪下歐冠盃冠軍，3度拿下世界足球先生的他，更在1998年的法國世界盃率隊為地主留下冠軍，那是法國別具意義的隊史首座世界盃冠軍。

轉任教練後，席丹2016年臨危授命接掌皇馬兵符，隨即讓皇馬搖身一變，成為歐冠盃冠軍勁旅，至今完成歐冠盃3連霸。

正當皇馬上下還沉浸在歐冠盃3連霸的喜悅中時，席丹卻拋出震撼彈，他在5月31日召開記者會，宣布不再繼續擔任皇馬教練，並表示接下來他必須以不同的方式奉獻足壇。

雖然席丹表示，他目前不會到其他球隊執教，但切爾西已準備好，希望能說服席丹改變心意。

切爾西目前尚未解僱康提（Antonio Conte），但卻對席丹有著高度興趣，並將洽詢延攬席丹接掌兵符的可能性。

席丹閃電辭職離開皇馬。 美聯社
席丹閃電辭職離開皇馬。 美聯社
分享

席丹皇馬利物浦
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

相關新聞

超馬／腳跟破皮墊腳尖跑 陳彥博不丹奪冠

2018-06-01 22:56

法網／歷經近4小時大戰 約克維奇辛苦晉級16強

2018-06-01 23:11

國殤高球賽／背部緊繃 伍茲首輪平標準桿

2018-06-01 19:35

滑冰／羽生結弦獲日本國民榮譽獎 史上最年輕

2018-06-01 11:10

越野／千人參與定向越野 提前慶祝女童軍節

2018-05-31 23:16

足球／席丹投震撼彈 閃辭皇馬教頭

2018-05-31 21:04

SBL／醞釀雙洋將新變革 最快2周後有答案

2018-05-31 19:44

熱門文章

NBA／改判+史密斯忘記出手 柯爾：贏得幸運

2018-06-01 12:33

NBA／勇士延長賽奪勝 詹姆斯51分成悲劇英雄

2018-06-01 12:00

NBA／關鍵球瑕疵 史密斯：以為會喊暫停

2018-06-01 14:51

NBA／史密斯隱形失誤 泰隆魯：他以為我們領先

2018-06-01 14:07

NBA／還原烏龍球 詹皇、教頭與史密斯各執一詞

2018-06-01 17:23

日職／結束17年單身 78歲王貞治宣布再婚

2018-06-01 16:08

NBA／柯瑞飆大號三分球 距離創總冠軍賽紀錄

2018-06-01 18:56

NBA／柯瑞非最佳控衛 裴頓：他只算得分好手

2018-06-01 09:48

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top