國殤高球賽／背部緊繃 伍茲首輪平標準桿

2018-06-01 19:35 世界日報 記者 世界日報 記者 廖廷儀 ／綜合報導



背部緊繃，老虎伍茲首輪平標準桿。 美聯社 分享 facebook

國殤高球賽31日開打，美國巨星老虎伍茲（Tiger Woods）首輪受背部緊繃困擾，打出平標準桿的72桿，暫居第47，落後領先者七桿。

好消息是，背部不適沒有困擾他太久，伍茲前七洞為+4，接下來力挽狂瀾，硬是拉回到72桿，不至於打完首日就與冠軍絕望。

「一開賽的狀況真的很糟，手感全無，球到處亂飛、大部分往左，」伍茲苦笑說，「稍做調整後，抓到了些博蒂，推桿漸入佳境，現在至少還有一拚的機會。」

雖然近年來為背傷所苦，不過伍茲強調，31日的緊繃並非「受傷」，而是他在四次背部手術後的「正常」，無須擔心。

「背是有點緊，但沒什麼大不了的，」伍茲說，「三不五時就會發作，一方面是年紀，一方面是手術，但我現在知道身體與揮桿如何調整。」

伍茲曾五度贏得國殤賽，但自從2012年在這裡奪冠後，他就再也沒有在這項賽事打過單輪6字頭的成績，其中最糟的是2014年第三輪的79桿、與2015年第三輪的85桿。

不過，首輪表現差強人意的不是只有伍茲，現任球王湯瑪斯（Justin Thomas）、現排名第二的前球王強森（Dustin Johnson）、北愛爾蘭前球王麥羅伊（Rory McIlroy）等人，也都打出72桿。