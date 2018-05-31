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赴深圳槍殺陸籍生技總裁 台灣主嫌躲5年說：全忘了

法網／談詹詠然 搭檔讚：她是好女孩

2018-05-31 21:50聯合報 記者曾思儒╱即時報導

一位是女雙「世界球后」，一位則是法網去年女雙冠軍，台灣好手詹詠然和美國名將瑪泰克‧史丹絲今年紅土大滿貫聯手出擊，昨天6：4、6：1拍下地主拉查諾／蘇薇恩，女雙第2輪門票到手，也讓瑪泰克‧史丹絲的大滿貫復出之路有好的開始。

瑪泰克‧史丹絲去年和捷克搭檔莎法蘿娃高捧法網金盃，但接續的溫布頓卻發生憾事，她女單第二輪一個急停後倒在網前，右膝髕骨肌腱淤裂的傷勢讓她5天後就在紐約動了手術，之後就展開漫長復健路，直到2個月前的邁阿密女網賽才重返戰場。

33歲的美國好手說：「每周我都感覺膝蓋有明顯進步，手術之後，我必須拉直我的腳6周，不能自行移動，必須有人協助我，連上廁所都是。」她坦言過程並不好受，但也因此讓她復出後更加享受訓練和比賽，「我學習到感謝每個時刻，不管是多微小，所以在復健過程中，當膝蓋可以多彎幾度，我就會受到鼓舞而非失望。」

她和詹詠然在馬德里開始合作，法網也繼續攜手，而非和莎法蘿娃尋求衛冕，她解釋說：「這是因為莎法蘿娃美網後受到細菌感染，休息好幾個月，當我要再度安排出賽行程時，她還不確定何時能出賽，但我們很合拍，絕對會再聚首。」

至於新搭檔詹詠然，瑪泰克‧史丹絲也給出高評價，「她毫無疑問是很好的球員，同時也是好女孩，我喜歡和場下也是朋友的人合作，這也是我和莎法蘿娃很合的原因之一。」

台美組合第2輪將碰羅馬尼亞組合布澤妮絲古／芭拉交手，若是持續闖關，有機會碰詹詠然妹妹詹皓晴，在8強賽上演姊妹交鋒戲碼。

詹詠然法網美網
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