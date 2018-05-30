法網／詹皓晴拍下謝淑薇 詹家姊妹分頭闖關

2018-05-30 21:16 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



詹皓晴(左)組合在法網女雙打敗謝淑薇組合。 劉雪貞提供 分享 facebook 法網女雙賽程在今天登場的第4天展開，首輪就出現的「寶島內戰」，由列居種子的詹皓晴出線，她和大陸搭檔楊釗煊組成的「海峽組合」以兩個6：4拍下謝淑薇和德國女將派特克維琪，加上姊姊詹詠然也闖過首關，姊妹分頭晉級第二輪。

海峽組合是大會第8種子，今天下場就在第3局率先破了謝淑薇的發球局，連拿4局氣勢雖在第6局遭破發而中斷，但第7局馬上再破了謝淑薇發球局；詹皓晴在5：2領先下發球，不料盤末發球局卻是連丟4球遭破發，不過台德組合追到4：5後沒能更進一步，詹皓晴連續2記網前高壓扣球得手，助海峽組合以6：4先下一城。

第二盤仍由派特克維琪先發球，她在先失3分下連趕5球，瓦解3個破發點順利保發，但接續局勢和第一盤幾乎相同，謝淑薇第一個發球局就被破，海峽組合連拿5局奠定領先優勢，詹皓晴的賽末發球局雖又是連失4分被破發；台德組合雖在第9局躲過2個賽末點、驚險保發，但第10局沒能再突破，讓第8種子以再一個6：4帶走勝利。

女雙「世界球后」詹詠然則是和美國搭檔瑪泰克‧史丹絲出擊，台美組合列大會第4種子，首輪碰地主拉查諾／蘇薇恩，第一個發球局就遭破，不過隔局馬上回穩追平，5：4領先時再把握住破發機會，第1個盤末點就製造對手回球掛網，6：4搶下首盤。

第二盤，台美組合第2局雖錯過破發機會，但第4局沒再讓機會溜走，且連續兩次破發，將領先擴大到5：1，最後就在詹詠然巧妙網前手法得分下拿到最後一分，以6：1收下勝利。

詹詠然從沒在法網女雙首輪出局過，過去9度參賽最差成績是2014年的第二輪，去年和「瑞士公主」辛吉絲合作晉級到4強寫下個人法網女雙最佳表現。

詹皓晴和楊釗煊今年在杜拜封后，當時決賽就是擊敗謝淑薇和大陸「金花」彭帥；謝淑薇法網搭檔雖從彭帥換成派特克維琪，仍吞敗仗，今年女單、女雙都「一輪遊」。