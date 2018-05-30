親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
法網
綜合
路跑
世界盃足球賽

路人的一個便當 流浪老伯落淚：今天可以吃飽了

法網／詹皓晴拍下謝淑薇 詹家姊妹分頭闖關

2018-05-30 21:16聯合報 記者曾思儒╱即時報導

詹皓晴(左)組合在法網女雙打敗謝淑薇組合。 劉雪貞提供
詹皓晴(左)組合在法網女雙打敗謝淑薇組合。 劉雪貞提供
分享
法網女雙賽程在今天登場的第4天展開，首輪就出現的「寶島內戰」，由列居種子的詹皓晴出線，她和大陸搭檔楊釗煊組成的「海峽組合」以兩個6：4拍下謝淑薇和德國女將派特克維琪，加上姊姊詹詠然也闖過首關，姊妹分頭晉級第二輪。

海峽組合是大會第8種子，今天下場就在第3局率先破了謝淑薇的發球局，連拿4局氣勢雖在第6局遭破發而中斷，但第7局馬上再破了謝淑薇發球局；詹皓晴在5：2領先下發球，不料盤末發球局卻是連丟4球遭破發，不過台德組合追到4：5後沒能更進一步，詹皓晴連續2記網前高壓扣球得手，助海峽組合以6：4先下一城。

第二盤仍由派特克維琪先發球，她在先失3分下連趕5球，瓦解3個破發點順利保發，但接續局勢和第一盤幾乎相同，謝淑薇第一個發球局就被破，海峽組合連拿5局奠定領先優勢，詹皓晴的賽末發球局雖又是連失4分被破發；台德組合雖在第9局躲過2個賽末點、驚險保發，但第10局沒能再突破，讓第8種子以再一個6：4帶走勝利。

女雙「世界球后」詹詠然則是和美國搭檔瑪泰克‧史丹絲出擊，台美組合列大會第4種子，首輪碰地主拉查諾／蘇薇恩，第一個發球局就遭破，不過隔局馬上回穩追平，5：4領先時再把握住破發機會，第1個盤末點就製造對手回球掛網，6：4搶下首盤。

第二盤，台美組合第2局雖錯過破發機會，但第4局沒再讓機會溜走，且連續兩次破發，將領先擴大到5：1，最後就在詹詠然巧妙網前手法得分下拿到最後一分，以6：1收下勝利。

詹詠然從沒在法網女雙首輪出局過，過去9度參賽最差成績是2014年的第二輪，去年和「瑞士公主」辛吉絲合作晉級到4強寫下個人法網女雙最佳表現。

詹皓晴和楊釗煊今年在杜拜封后，當時決賽就是擊敗謝淑薇和大陸「金花」彭帥；謝淑薇法網搭檔雖從彭帥換成派特克維琪，仍吞敗仗，今年女單、女雙都「一輪遊」。

詹皓晴過去6度巴黎出賽，成績也都從第二輪起跳，最佳成績是前年和姊姊詹詠然聯手的8強；謝淑薇2014年和彭帥打下法網金盃，同時是兩人合作的第2座大滿貫，但拆夥後沒再突破，15年雖打到第8強，但16年首輪就出局，去年則是第二輪止步。

詹詠然。 劉雪貞提供
詹詠然。 劉雪貞提供
分享

謝淑薇詹皓晴詹詠然
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

相關新聞

法網／男單大種子首輪落馬 怪罪裁判

2018-05-30 16:34

法網／納達爾過頭關 教頭點5關鍵

2018-05-30 16:04

法網／小威產後大滿貫首勝 第四輪有望對決莎娃

2018-05-30 09:45

法網／黑色緊身裝復出 小威化身超級英雌闖首輪

2018-05-30 01:20

法網／倒趕六局 莎娃逆轉晉級

2018-05-30 00:49

法網／雨停無礙 納達爾過頭關

2018-05-30 00:34

法網／漂亮寶貝回來了！ 莎娃演絕地逆轉勝

2018-05-29 22:44

法網／瓦解4盤末點 納達爾直落三闖關

2018-05-29 22:26

法網／雨神再攪局 蠻牛首勝再等等

2018-05-29 19:09

法網／一周前喪母 西班牙好手拚戰忘傷痛

2018-05-29 18:05

法網／「幸運輸家」楚格力蒂 飆車9小時獲勝美夢成真

2018-05-29 15:57
看更多

熱門文章

NBA／詹皇獨木難撐 美球評：騎士贏一場都難

2018-05-30 10:29

NBA／球評扯籃網感情差 林書豪：才剛請BBQ

2018-05-30 11:00

NBA／火箭連27球三分落空 機率僅7萬分之1

2018-05-30 11:50

NBA／發騎士封王「祭品文」 NFL球員恐燒17億

2018-05-30 11:23

NBA／火箭含恨淘汰 塔克：如有保羅就能贏

2018-05-30 00:15

NBA／勇騎對決第四集 鄉民看到膩、賭盤很現實

2018-05-30 00:22

NBA／無視G7激烈賽況 柯瑞妻：女兒都在睡

2018-05-30 10:36

NBA／期待再對決詹姆斯 KD：能逼出最強的我

2018-05-30 10:28

NBA／少厄文成致命傷 泰隆魯：我們會懷念他

2018-05-30 12:14

NBA／76人總管陷推特分身風暴 安比德：相信他

2018-05-30 15:18

挑戰單季最佳成績 韋德蘭拚史上十大名投

2018-05-30 07:00

NBA／厄文G7不在場 綠衫軍總裁：動小手術啦

2018-05-29 16:22

中職／各隊捕手皆輪值 鐵捕難再重現

2018-05-30 07:00

NBA／勒夫、伊古達拉出賽成疑 勇騎對決添變數

2018-05-30 09:15

NBA／76人鹹魚翻身 球團按計劃續約布朗

2018-05-30 13:40

職棒選秀學問大 不是狀元也能立大功

2018-05-30 07:00

韓職／恐龍4:10又敗 王維中投3局失8分吞第三敗

2018-05-30 20:30

中職／史博威回鍋猿隊首勝 洪總：球速不如去年

2018-05-29 22:09

MLB／大谷登板有多夯？ 老虎盼多1萬人入場

2018-05-30 10:05

MLB／查普曼100英里失控火球 反變完美觸殺

2018-05-30 17:00

NBA／為奪冠勇士騎士不僅砸錢 用兵更是關鍵

2018-05-30 16:38

NBA／騎士若奪冠 球評：詹姆斯將超越喬丹地位

2018-05-30 19:14

MLB／達比修輪值缺未定 小熊仍對曾仁和有信心

2018-05-30 11:12

法網／漂亮寶貝回來了！ 莎娃演絕地逆轉勝

2018-05-29 22:44

發哥論足／C羅、梅西拚球王 生涯最後一搏

2018-05-30 07:00

法網／黑色緊身裝復出 小威化身超級英雌闖首輪

2018-05-30 01:20

中職／揮棒弱弱的！林益全：感覺不太對

2018-05-30 00:31

MiLB／林子偉首打席開轟 張育成敲3支二壘打

2018-05-30 11:54

NBA／從數字來看 勇士騎士4度對決

2018-05-30 16:56

MLB／新秀托瑞斯再見安 洋基延長賽氣走太空人

2018-05-30 13:33

國體大校長選舉 邱炳坤出線

2018-05-30 15:54

韓職／守備亂流王維中也感染 單局失8分吞敗投

2018-05-30 20:45

MLB／官方打臉裁判 指瑞佐滑壘是妨礙守備

2018-05-30 11:55

MLB／I-Rod之子處女秀 中繼3.1局還敲首安

2018-05-30 12:56

中職／洪總很嚴格 史博威開紅盤「表現平平」

2018-05-30 00:27

法網／瓦解4盤末點 納達爾直落三闖關

2018-05-29 22:26

法網／倒趕六局 莎娃逆轉晉級

2018-05-30 00:49

法網／男單大種子首輪落馬 怪罪裁判

2018-05-30 16:34

SBL／救台灣籃球 丁守中：冠亞軍西進打CBA季後賽

2018-05-30 14:21

法網／小威產後大滿貫首勝 第四輪有望對決莎娃

2018-05-30 09:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top