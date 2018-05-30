足球／告別皇馬成定局？ C羅：該發生的就會發生

2018-05-30 16:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



C羅將會離開皇馬？ 路透 分享 facebook 皇家馬德里招牌球星C羅（Cristiano Ronaldo），日前歐冠結束後語出驚人，自爆下個球季將告別銀河戰隊，不再披皇馬戰袍。儘管事後C羅遭隊友批評發言時機不合時宜，但這位葡萄牙當家前鋒認為，該發生的就會發生，只是時間早晚。

歐冠決賽皇馬3：1踢退英超利物浦捧冠，不過這可能是C羅最後一季披皇馬戰袍現身。C羅納度賽後預告自己將離隊，引發不少隊友不滿，33歲的皇馬當家前鋒雖然承認宣布時機的確不恰當，但並不後悔當時的宣言。

「我在不應該宣布的時候宣布，但會發生的就會發生。或許時間並不恰當，但我絕對誠實。」2016年與皇馬簽下一紙5年長約，C羅透露，一周內將有更詳細的說明，「我會再對外說明，因為球迷總是支持著我、我也將他們放在心上。我不會透露太多，但當我該說時我就會說。」

過去曾用相同手法只為爭取更大肥約，C羅被外界評為故技重施，外傳他希望薪資能超越巴西球星內馬爾(Neymar)，追上梅西（Lionel Messi），皇馬上個月開出3000萬至3300萬歐元年薪，顯然這數字C羅並不滿意。

不過他否認此說法，「錢並非重點。我拿過5座歐冠金盃，5座金球獎，我的名字早被歷史記載。我知道我奉獻給這支球隊有多少。」