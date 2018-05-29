法網／瓦解4盤末點 納達爾直落三闖關

2018-05-29 22:26 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



巴黎昨天的雨勢讓世界球王「西班牙蠻牛」納達爾無法順利完賽，首輪賽程延遲到今天再戰，他和義大利對手波雷里的比賽雖再因雨勢延後1小時才上場，但恢復比賽後納達爾展現「紅土之王」身手，決勝盤更瓦解對手4個盤末點，以直落3迎接勝利。

納達爾和波雷里的比賽昨天進行到第3盤時因雨延賽，當時納達爾已取得6：4、6：3、0：3的盤數「聽牌」優勢。

今天兩人賽事被安排在中央球場第2戰，在克羅埃西亞巨砲希里奇以6：3、7：5、7：6（7：4）澳洲對手達克沃斯登場。

納達爾一上場就連拿4分保住發球局，接續再破發成功，將局數3：3扳平；世界排名129的波雷里雖被追平，接續沒再被破發成功，將戰局逼到「搶7」，不料他雖以6：3取得拿下盤數大好機會，卻讓納達爾以「愛司」帶動的攻勢連拿3分扳平，7：6再度領先也沒能把握，反讓納達爾在第3個賽末點拿下勝利，最終就以6：4、6：3、7：6（11：9）帶走勝利。

納達爾「搶7」中展現強韌心理素質瓦解4次危機，除「愛司」還擊出高難度的底線穿越球，讓滿場球迷掌聲不斷。

連同昨天，納達爾共花費2小時又57分鐘才前進第2輪，他的下戰對手是阿根廷佩拉。