親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
法網
綜合
路跑
世界盃足球賽

不只吳茂昆 這些部長任期也不長

2013年甘比亞與馬政府斷交 綠營當時這樣評論

法網／「幸運輸家」楚格力蒂 飆車9小時獲勝美夢成真

2018-05-29 15:57聯合報 記者林宋以情╱即時報導

法網會外賽輸球打包回府，阿根廷世界排名190名的楚格力蒂（Marco Trungelliti），隔天獲通知自己成為「幸運輸家」（lucky loser）遞補進入會內賽，驅車9小時，首輪6：4、5：7、6：4、6：4擊敗澳洲好手湯米奇（Bernard Tomic），法網美夢延續。

由於澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）手肘傷勢退賽，才返巴薩隆那的楚格力蒂，接獲通知自己遞補進會內賽，選擇租車載上一家妻小、母親、包括88歲祖母，又開了804公里回到巴黎。而當晚巴塞隆納飛往巴黎的班機有3班取消，證明楚格力蒂不只靠運氣還有先見之明。

賽前僅睡5小時的楚格力蒂說，「我的心理已經準備好出賽，但身體我不這麼想。」他隔天上午11點全場發出16記Ace球，68記致勝球，拍退生涯曾高居17名的湯米奇。

這一勝不僅讓楚格力蒂驅車9小時有代價，更賺進9萬9千歐元（約台幣348.5萬元），整整是他單季平均獎金3萬5千美金（約台幣105.5萬）的近三倍。

楚格力蒂說，「我快89歲的祖母總是說，他和祖父永遠都在最後一刻打包行李。」妻子賽後在推特PO上照片寫道，「只要有家人，任何事都有可能。」

法網巴塞隆納Bernard Tomic

相關新聞

亞太聽障運／香港籌委會來台取經 我全力協助

2018-05-28 17:27

籃球／瓊斯盃男、女白隊出爐 高國豪、吳永盛入列

2018-05-28 17:21

定向越野／「故宮最強尋寶王」 定向體驗運動6月起跑

2018-05-28 16:48

全國身障運動會／竹市田徑好手劉育瑋三連霸

2018-05-28 15:38

田徑／備戰下月7日亞青 中華田徑小將赴日移訓

2018-05-28 14:53

熱門文章

NBA／柯瑞準大三元 勇士101：92晉總冠軍賽

2018-05-29 11:26

NBA／柯瑞挺身而出 總冠軍賽連4年勇騎對決

2018-05-29 11:39

NBA／連4年勇騎對決 柯瑞：騎士已完全不同

2018-05-29 12:07

NBA／「球給詹皇」隊友遭批 柯瑞跳出抱不平

2018-05-29 10:45

勇士海嘯再起 單核火箭主場最後一搏

2018-05-29 08:55

NBA／記者詢問球員傷勢 柯爾：第一次聽說這事

2018-05-28 16:57

不讓對手傳球300次 火箭要逼勇士「雷霆化」

2018-05-29 07:00

NBA／交易厄文、海瓦德？ 綠衫軍：有他們更好

2018-05-29 09:48

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top