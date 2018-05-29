法網／「幸運輸家」楚格力蒂 飆車9小時獲勝美夢成真

2018-05-29 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



法網會外賽輸球打包回府，阿根廷世界排名190名的楚格力蒂（Marco Trungelliti），隔天獲通知自己成為「幸運輸家」（lucky loser）遞補進入會內賽，驅車9小時，首輪6：4、5：7、6：4、6：4擊敗澳洲好手湯米奇（Bernard Tomic），法網美夢延續。

由於澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）手肘傷勢退賽，才返巴薩隆那的楚格力蒂，接獲通知自己遞補進會內賽，選擇租車載上一家妻小、母親、包括88歲祖母，又開了804公里回到巴黎。而當晚巴塞隆納飛往巴黎的班機有3班取消，證明楚格力蒂不只靠運氣還有先見之明。

賽前僅睡5小時的楚格力蒂說，「我的心理已經準備好出賽，但身體我不這麼想。」他隔天上午11點全場發出16記Ace球，68記致勝球，拍退生涯曾高居17名的湯米奇。

這一勝不僅讓楚格力蒂驅車9小時有代價，更賺進9萬9千歐元（約台幣348.5萬元），整整是他單季平均獎金3萬5千美金（約台幣105.5萬）的近三倍。

楚格力蒂說，「我快89歲的祖母總是說，他和祖父永遠都在最後一刻打包行李。」妻子賽後在推特PO上照片寫道，「只要有家人，任何事都有可能。」