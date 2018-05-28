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聯合報民調／藍軍盧秀燕小贏綠軍林佳龍 林連任現危機

法網／女單首輪冷門不斷 大威、奧斯塔朋科皆出局

2018-05-28 07:47聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

法國網球公開賽首日就冷門不斷，尋求女單衛冕冠軍的拉脫維亞女將奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），首輪以5：7、3：6不敵世界排名66的柯伊洛娃（Kateryna Kozlova）；世界排名第80的大陸女將王薔也以6：4、7：5拍落世界排名第9的美國37歲老將大威廉絲（Venus Williams），讓手握7座大滿貫金盃的大威，生涯首度連續兩站大滿貫賽事都「一輪遊」。

去年的女單黑馬奧斯塔朋科再度前來挑戰衛冕，不過她此役失誤連連，出現了13次雙發失誤及高達48次的非受迫性失誤，遭對手7度破了發球局，最終就以直落二遭到淘汰，也成為第2位在首輪出局的法網衛冕者，前一人為2005年的俄羅斯女將米斯金娜（Anastasia Myskina）。

「對於比賽我原沒期待任何事情，就是在場上享受每一刻。」拍落尋求衛冕冠軍後柯伊洛娃說，「之前我在印地安泉弄傷了膝蓋，原本我還不確定是否能夠參加法網，幸運的是，我遇到了很好的醫生和醫療人員，讓我避免手術且在兩個月後回到球場上。我很開心能夠回到球場上並上場比賽，也出現了很棒的結果。」

另一場女單賽事，大威廉絲在首輪拚鬥1小時42分鐘後以直落二敗給大陸女將王薔，加上今年澳洲網球公開賽在首輪以5：7、3：6不敵瑞士小將班希琪（Belinda Bencic），生涯首度連續兩站的大滿貫賽事止步於首輪，賽後大威略顯失望的說：「網球比賽中真的沒有完美的一天，所以你必須為可能出現的一切情況作好準備。」

過去生涯兩人交手過2次，都是由大威拿下勝利，這次雙姝第3度交手，大威卻以直落二落敗，而大威對於王薔的表現並不感到驚訝，因為她認為每個人碰上她時，都會拚盡全力，「她（王薔）打得很好，每一次我們交手時她都打得很棒，我認為她在比賽中愈打愈好。」雖然單打僅「一輪遊」，接下來她還有與妹妹小威廉絲（Serena Williams）合拍的女雙賽程，對於和妹妹重返法網女雙賽場，大威表示相當期待，也期盼能與小威找回當年的感覺。

大威廉絲法網小威廉絲

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