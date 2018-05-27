「水底玉嬌豚」曾紓寧 全國身障運動會雙金入袋
「水底玉嬌豚」曾紓寧是來自新竹市的聽障游泳選手，她甫參加107年度全國身障運動會游泳項目，不負重望的拿下2金2銀佳績，為竹市添金又奪銀，也創下個人四連霸的佳績，「我從來不向命運低頭，即使出生就聽不見；我從來不懷疑，我可以打破世界紀錄」。
「我沒想那麼多，每次參加比賽，一下水，想的只有一件事，就是全力游到終點」！曾紓寧自幼即是重度聽障者，聽不到90分貝以下的聲音，從全中運、全運會，直到2005年的墨爾本聽障奧運、2007年世界聽障錦標賽等，屢屢拿金牌、破紀錄，成為台灣的驕傲。
曾紓寧在比賽時因聽不到槍聲，只能偷瞄隔壁水道選手出發的動作，才能跟著起步，所以總是比人家慢半拍，她說：「沒關係，只要我游得更快一點，就可以追回來」。曾紓寧一路走來從不給自己設定目標，天真的她沒有太大的野心，當求勝意志去掉了野心的成分，她有的只是沒有雜質的純粹堅毅。
她也曾遭遇瓶頸想要放棄，但她說在無聲世界裡，反而更清楚自己想要的是什麼，「起步慢半拍」沒有關係，更努力地游就能趕得回來。
教育處表示，107年度全國身心障礙運動會於5月24日至5月27日在嘉義舉辦，新竹市代表隊高手雲集，截至26日為止已累積5金4銀2銅的好成績，除曾紓寧奪下100公尺仰、50公尺仰式雙料冠軍及50公尺蝶式、50公尺自由式銀牌，另外還有參加健力組的楊國清及肢障男子組輪椅網球團體賽也分別摘下金牌，視障男子組田徑400公尺的劉育瑋也拿下銀牌及田徑200公尺B3級的銅牌。
留言