「水底玉嬌豚」曾紓寧 全國身障運動會雙金入袋

2018-05-27 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



「水底玉嬌豚」曾紓寧甫參加107年度全國身障運動會游泳項目，不負重望的拿下2金2銀佳績，為竹市添金又奪銀，也創下個人四連霸的佳績。圖／新竹市府教育處提供 分享 facebook 「水底玉嬌豚」曾紓寧是來自新竹市的聽障游泳選手，她甫參加107年度全國身障運動會游泳項目，不負重望的拿下2金2銀佳績，為竹市添金又奪銀，也創下個人四連霸的佳績，「我從來不向命運低頭，即使出生就聽不見；我從來不懷疑，我可以打破世界紀錄」。

「我沒想那麼多，每次參加比賽，一下水，想的只有一件事，就是全力游到終點」！曾紓寧自幼即是重度聽障者，聽不到90分貝以下的聲音，從全中運、全運會，直到2005年的墨爾本聽障奧運、2007年世界聽障錦標賽等，屢屢拿金牌、破紀錄，成為台灣的驕傲。

曾紓寧在比賽時因聽不到槍聲，只能偷瞄隔壁水道選手出發的動作，才能跟著起步，所以總是比人家慢半拍，她說：「沒關係，只要我游得更快一點，就可以追回來」。曾紓寧一路走來從不給自己設定目標，天真的她沒有太大的野心，當求勝意志去掉了野心的成分，她有的只是沒有雜質的純粹堅毅。

她也曾遭遇瓶頸想要放棄，但她說在無聲世界裡，反而更清楚自己想要的是什麼，「起步慢半拍」沒有關係，更努力地游就能趕得回來。