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MLB／陳偉殷3度K掉強打哈波 七上1:0勝投候選

歐冠盃／貝爾替補攻2球 皇馬退利物浦完成歐冠3連霸

2018-05-27 06:08聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

貝爾（Gareth Bale）貢獻兩球，終場皇家馬德里的以3：1擊敗英超利物浦，...
貝爾（Gareth Bale）貢獻兩球，終場皇家馬德里的以3：1擊敗英超利物浦，拿下隊史第13冠。 美聯社
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歐洲冠軍足球聯賽冠軍戰，西甲豪門皇家馬德里靠著下半場替補登場的貝爾（Gareth Bale）高效率地貢獻兩球，終場以3：1擊敗英超利物浦，除了拿下隊史第13冠以外，也締造歐冠改制以來，第一支寫下3連霸的隊伍。

兩隊上半場不但以0：0互繳白卷，還各損傷一名先發大將，利物浦神鋒薩拉赫（Mohamed Salah）第30分鐘就在爭球時和皇馬隊長拉莫斯（Sergio Ramos）摔倒在地，提前告別珍貴的歐冠決賽賽場，2周後的世界盃能不能率領埃及出戰也成了未知數；5分鐘後皇馬後衛卡瓦哈爾（Dani Carvajal）也受傷下場，同樣前景未明。

下半場第51分鐘，本澤馬（Karim Benzema）單刀機會，利物浦門將卡里烏斯（Loris Karius）提前出擊將球沒收，卻在發球時一時疏忽，讓面前的本澤馬伸腳將球灌進門內。利物浦4分鐘後由馬內（Sadio Mane）的門前一腳反擊，比數很快扳成1：1。

第61分鐘，皇馬將伊斯柯（Isco）換下，改讓貝爾亮相，結果他上場才2分鐘，就在禁區邊緣踢進一顆倒掛金鉤，就此改寫戰局。

一息尚存的利物浦第83分鐘響起喪鐘，而且還是自家門將再次擺烏龍，貝爾的大腳遠射雖然力道強勁，但卡里烏斯明明已經雙手就定位，卻讓球一個反彈鑽進門內，歐冠決賽史上罕見地發生門將單場2度低級失誤。

皇馬當家球星C羅（Cristiano Ronaldo）雖然此役沒有表現機會，但他第5度完成在歐冠登頂的大業，只差一座就能追平皇馬前輩亨托（Francisco Gento）的紀錄；而教頭席丹（Zinedine Zidane）則成為史上第一位率隊奪得歐冠3連霸的總教練。

皇馬利物浦皇家馬德里

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