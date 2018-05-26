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圖輯／台灣田徑賽標 台灣槍雙俠包辦金銀

2018-05-26 20:10聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

我國標槍雙俠今天在台灣田徑公開賽的最後一天登場，鄭兆村以81公尺41摘下金牌，黃士峰則以76公尺86摘下銀牌。

黃士峰在台灣田徑公開賽標槍以76公尺86摘下銀牌。記者余承翰／攝影
黃士峰在台灣田徑公開賽標槍以76公尺86摘下銀牌。記者余承翰／攝影
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鄭兆村在台灣田徑公開賽標槍以81公尺41摘下金牌。記者余承翰／攝影
鄭兆村在台灣田徑公開賽標槍以81公尺41摘下金牌。記者余承翰／攝影
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鄭兆村在台灣田徑公開賽標槍以81公尺41摘下金牌。記者余承翰／攝影
鄭兆村在台灣田徑公開賽標槍以81公尺41摘下金牌。記者余承翰／攝影
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鄭兆村在台灣田徑公開賽標槍以81公尺41摘下金牌。記者余承翰／攝影
鄭兆村在台灣田徑公開賽標槍以81公尺41摘下金牌。記者余承翰／攝影
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田徑黃士峰鄭兆村

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