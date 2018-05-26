台灣運彩首推 世足賽全面提供單場投注

2018-05-26 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



台灣運彩總經理林博泰（右三）與藝人康康（中）等人出席瘋世足玩運彩大獎跟著來活動啟動記者會。圖／台灣運彩提供 分享 facebook

距離2018世界盃足球賽已進入倒數20天，本周末台灣運彩在威秀廣場舉辦「瘋世足 玩運彩 大獎跟著來」活動，邀請大朋友帶著小朋友一起到現場參與，除了先前與中華電信共同推出抽賓士汽車活動外，今天活動現場更進一步公布「世足大加碼」，世足賽所有64場賽事「全面提供單場投注」。

體育署表示，足球6年計畫是體育署對足球運動向下扎根第一步，透過基層足球教育、拓展到國、高中及大學教育，期待台灣足球的世界排名能進入百名之內。發展國家體育重要的經費來源，有一大部分就是來自運動彩券所挹注的運動發展基金，民眾投注運彩的「小希望」可以匯集成體育發展的「大力量」，大家投注運彩就是支持國家體育，活動現場也有電視牆不斷輪播由體育署號召6位運動明星製播的運彩形象廣告，包括世界球后戴資穎、桌球好手蔣澎龍、運動主播林柏妤、職棒球星張志豪、舉重金牌郭婞淳以及奧運國手陳宥辰等。

台灣運彩表示，2018世足賽要讓消費者有不一樣的震撼，除了先前推出抽賓士汽車活動外，今天活動現場更進一步公布「世足大加碼」，所有64場賽事「全面提供單場投注」，寫下運彩開賣以來，第一個「全面單場投注」國際賽事的紀錄，也是繼「24小時營運」最吸睛的話題。

身為黑熊足球隊領隊的康康現身為活動站台，康康表示台灣藝人組成黑熊足球隊就是想透過藝人的力量推廣足球運動，正值4年一度的世足賽熱潮，一定要為足球盡一分力，得知買台灣運彩就能直接幫助國家體育時，二話不說就答應來協助推廣。康康預測本屆世足賽應該會由德國隊贏得冠軍，也一定會去買冠軍彩券支持。世足賽期間全球的話題都圍繞著足球，大家可以呼朋引伴一起「瘋世足 買運彩 助體育」，不僅是潮流也可增加彼此互動，還有機會得大獎。

不限球種投注台灣運彩，單張／筆購滿1,000元以上並上網完成登錄，就有機會可以抽賓士汽車、emoving Shine中華電動二輪車、iPhoneX、聲寶55吋4K電視等大獎，活動詳情請上台灣運彩網站（www.sportslottery.com.tw）查詢。