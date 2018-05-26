親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
法網
綜合
路跑
世界盃足球賽

台灣運彩首推 世足賽全面提供單場投注

2018-05-26 16:20聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

台灣運彩總經理林博泰（右三）與藝人康康（中）等人出席瘋世足玩運彩大獎跟著來活動啟...
台灣運彩總經理林博泰（右三）與藝人康康（中）等人出席瘋世足玩運彩大獎跟著來活動啟動記者會。圖／台灣運彩提供
分享

距離2018世界盃足球賽已進入倒數20天，本周末台灣運彩在威秀廣場舉辦「瘋世足 玩運彩 大獎跟著來」活動，邀請大朋友帶著小朋友一起到現場參與，除了先前與中華電信共同推出抽賓士汽車活動外，今天活動現場更進一步公布「世足大加碼」，世足賽所有64場賽事「全面提供單場投注」。

體育署表示，足球6年計畫是體育署對足球運動向下扎根第一步，透過基層足球教育、拓展到國、高中及大學教育，期待台灣足球的世界排名能進入百名之內。發展國家體育重要的經費來源，有一大部分就是來自運動彩券所挹注的運動發展基金，民眾投注運彩的「小希望」可以匯集成體育發展的「大力量」，大家投注運彩就是支持國家體育，活動現場也有電視牆不斷輪播由體育署號召6位運動明星製播的運彩形象廣告，包括世界球后戴資穎、桌球好手蔣澎龍、運動主播林柏妤、職棒球星張志豪、舉重金牌郭婞淳以及奧運國手陳宥辰等。

台灣運彩表示，2018世足賽要讓消費者有不一樣的震撼，除了先前推出抽賓士汽車活動外，今天活動現場更進一步公布「世足大加碼」，所有64場賽事「全面提供單場投注」，寫下運彩開賣以來，第一個「全面單場投注」國際賽事的紀錄，也是繼「24小時營運」最吸睛的話題。

身為黑熊足球隊領隊的康康現身為活動站台，康康表示台灣藝人組成黑熊足球隊就是想透過藝人的力量推廣足球運動，正值4年一度的世足賽熱潮，一定要為足球盡一分力，得知買台灣運彩就能直接幫助國家體育時，二話不說就答應來協助推廣。康康預測本屆世足賽應該會由德國隊贏得冠軍，也一定會去買冠軍彩券支持。世足賽期間全球的話題都圍繞著足球，大家可以呼朋引伴一起「瘋世足 買運彩 助體育」，不僅是潮流也可增加彼此互動，還有機會得大獎。

不限球種投注台灣運彩，單張／筆購滿1,000元以上並上網完成登錄，就有機會可以抽賓士汽車、emoving Shine中華電動二輪車、iPhoneX、聲寶55吋4K電視等大獎，活動詳情請上台灣運彩網站（www.sportslottery.com.tw）查詢。

世足賽郭婞淳舉重

相關新聞

世足／G組雙強 英格蘭凱恩當家、比利時聲勢旺

2018-05-26 14:46

世足／比利時英超三星 擁C羅接班人與最佳中場

2018-05-26 14:51

世足／賽事官方主題曲 知名饒舌歌手獻唱

2018-05-26 15:08

世足／賽事將開踢 逾6成巴西民眾沒興趣

2018-05-25 18:34

世足／新生代斐納進攻強 衛冕軍德國還是大熱門

2018-05-25 18:13

世足／「黃金世代」傳承 新鬥牛士出征

2018-05-25 16:04

世足／國際足總：賽事藥檢不讓俄人插手

2018-05-24 20:26

世足／西班牙名將伊涅斯塔 加盟日本神戶勝利船

2018-05-24 20:23

世足／無敵艦隊有望問鼎金盃 鋒線火力將是關鍵

2018-05-24 16:36

世足／阿根廷重大打擊 門將羅梅羅確定傷退

2018-05-24 15:26

海尼根揪你信義區跨夜野餐看球

2018-05-21 15:31
看更多

熱門文章

NBA／騎士109：99勝綠衫軍 詹皇46分逼出G7

2018-05-26 11:02

NBA／詹姆斯46分準大三元 騎士、綠衫軍要搶七

2018-05-26 11:13

NBA／保羅G6確定缺陣 火箭教頭仍保持樂觀

2018-05-26 08:15

勇士死亡五小缺角難補 火箭保羅掛傷成最大變數

2018-05-25 19:14

NBA／詹皇萬夫莫敵 綠衫軍主帥誇世界最強

2018-05-26 12:28

NBA／勇士搞砸最後一擊 柯爾：格林太急了

2018-05-25 17:40

MLB／紅襪拋震撼彈 與強棒拉米雷斯分道揚鑣

2018-05-26 02:37

NBA／勇士背水一戰 李文斯頓：要讓自己失憶

2018-05-26 08:46

MLB／紅襪砍拉米瑞茲 總教練是「劊子手」

2018-05-26 08:16

MLB／提前推查普曼 洋基教頭：因大谷太危險

2018-05-26 11:16

MLB／紅襪指定讓渡拉米瑞茲 洋基說感謝

2018-05-26 09:46

NBA／讚火箭強悍防守 杜蘭特：讓我們吃足苦頭

2018-05-26 00:36

MLB／不再對大谷投內角 塞佛里諾報挨轟之仇

2018-05-26 10:18

NBA／自認腿傷無大礙 保羅有意帶傷拼G6

2018-05-25 17:20

MLB／想要投手大谷或打者大谷？沙胖選投手

2018-05-26 09:10

台灣田徑公開賽／平紀錄摘金 楊俊瀚達成目標

2018-05-25 19:39

MLB／全壘打大賽大谷對哈波？ 大聯盟流口水

2018-05-26 08:17

台灣田徑公開賽／超風速攪局 楊俊瀚破全國不計

2018-05-25 16:48

NBA／雷納德想留馬刺？ 隊友格林：他親口説的

2018-05-26 09:31

日職／一軍復出首戰 陽岱鋼敲一安

2018-05-25 20:20

足球／懷特屢遭質疑 陳柏良：不懂球迷要什麼

2018-05-25 18:47

中職／王光輝現身 王威晨連21場安打超越老爸

2018-05-25 20:19

日職／陽岱鋼回一軍首戰 安啦！

2018-05-26 00:40

MLB／國民火力掩護 薛則獨居聯盟勝投王

2018-05-26 11:46

MLB／大谷旋風吹到紐約 滿場噓聲人氣仍不減

2018-05-26 12:36

中職／右腿血栓再赴醫 史耐德：希望很快回球場

2018-05-25 19:29

中職／胡金龍敲致勝分 悍將隊終止6連敗

2018-05-25 22:56

中職／王威晨連21場安打 超越父親王光輝

2018-05-25 22:27

中職／羅里奇連10場好投 猿大王遭「三殺」無奈

2018-05-26 00:20

中職／申皓瑋生涯首轟 麻吉陳琥的鼓勵很肉麻

2018-05-25 21:11

日職／陽岱鋼一軍復出 對阪神隊先發打7棒

2018-05-25 16:52

世足／賽事將開踢 逾6成巴西民眾沒興趣

2018-05-25 18:34

台灣田徑公開賽／強化速度 李奎龍跳遠亞運達標

2018-05-25 19:07

MLB／國民王牌奪勝但失水準 薛則：佩服馬林魚

2018-05-26 14:58

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-05-26 11:01

中職／獅羅里奇策動三殺守備 聯盟史上第18次

2018-05-25 20:43

中職／羅里奇連10場優質先發 獅欲登頂只差猿1場

2018-05-25 21:50

中職／史耐德大腿後側血栓 賽前離場赴醫檢查

2018-05-25 18:55

台灣田徑公開賽／「有世大運fu」 楊俊瀚又飆金

2018-05-26 00:42

MiLB／胡智為本季首勝入袋 曾仁和同日獲勝

2018-05-26 11:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top