歐冠╱皇馬對利物浦 薩拉赫能接棒C羅地位？

2018-05-26 17:10 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



薩拉赫橫空出世，預期會在本屆歐冠盃將搶走C羅一些鎂光燈。 美聯社 分享 facebook

C羅納度（Cristiano Ronaldo）仍是世界上頂尖球員，仍是本屆歐洲足球冠軍聯賽決賽的最大焦點；不過，另一位迅速崛起的新星薩拉赫（Mohamed Salah）將搶走一些鎂光燈。

歐冠決賽將於26日舉行，由西甲豪門皇家馬德里出戰英超勁旅利物浦。皇馬無疑是熱門，C羅納度多年來的實績也遠遠超過薩拉赫。當C羅在2014年首度打進歐冠決賽時，薩拉赫仍在切爾西載沈載浮；然而，「埃及國王」本季橫空出世，不但打破英超單季進球紀錄，更幫助「紅軍」在歐冠一路突破。

足壇最佳球員仍公認是C羅納度與梅西（Lionel Messi），但薩拉赫或許已經離他們不遠了。

「我們不能隨便把球員拿來與C羅或梅西比較，那是不公平的，他們是從別的星球來的人，」皇馬隊長拉莫斯（Sergio Ramos）說，「不過，薩拉赫確實是優秀球員，也有很好的機會在未來做到C羅與梅西做過的事，但是，那得在這場決賽之後。」

C羅與薩拉赫本季在各項賽事都一共打進44球，不過33歲的C羅在43場比賽中就做到，年輕八歲的薩拉赫則多踢了八場比賽。「C羅是最棒的，」皇馬主帥席丹（Zinedine Zidane）說，「而且他每年都一再證明這一點。」