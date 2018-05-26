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歐冠盃／皇馬拚3連霸 教頭席丹對C羅有信心

2018-05-26 16:01中央社 基輔25日綜合外電報導

皇馬拚歐冠盃3連霸，教頭席丹(左)對C羅(右)有信心。 美聯社
皇馬拚歐冠盃3連霸，教頭席丹(左)對C羅(右)有信心。 美聯社
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西甲勁旅皇家馬德里隊明天將在烏克蘭首都基輔出戰英超的利物浦隊，力拚歐洲冠軍聯賽3連霸。皇馬總教練席丹認為，「C羅」羅納度狀況佳，準備在歐冠盃決賽再顯光芒。

法新社報導，要是皇馬勝出，葡萄牙球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）將加入另外10名球員行列，躋身歐冠盃5冠俱樂部。

皇馬上季歐冠盃決賽4比1擊敗義甲的祖文特斯隊（Juventus），拿下隊史第12座歐冠盃冠軍，當時C羅梅開二度建功，成為繼皇馬傳奇前鋒史特法諾（Alfredodi Stefano）之後，史上第2位在3項不同的決賽都進球的球員。

C羅本月稍早在皇馬2比2踢和巴塞隆納隊（Barcelona）的比賽中傷到腳踝，但他無視傷勢加重疑慮，歸隊出戰維拉瓦爾（Villarreal），再度進球。皇馬上週末在西班牙甲級足球聯賽結束令人失望的國內球季。

席丹（Zinedine Zidane）被問到C羅備戰狀態是否達到150%時幽默地說：「他很好，如果他只有達到140%也沒問題。」

「我們今天會有最後的集訓，這是本季最後一戰，得心裡有數，他是為這種比賽而生，我們明天就會看到。」

皇馬C羅席丹

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