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百欄女神謝喜恩跑出13秒52成績 達亞運標準

2018-05-25 20:33聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

「百欄女神」謝喜恩今天在台灣田徑公開賽女子100公尺跨欄決賽中，跑出13秒52成績，達到亞運參賽標準。

「百欄女神」謝喜恩在台灣田徑公開賽女子100公尺跨欄決賽，跑出13秒52成績，達...
「百欄女神」謝喜恩在台灣田徑公開賽女子100公尺跨欄決賽，跑出13秒52成績，達到亞運參賽標準。記者余承翰／攝影
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「百欄女神」謝喜恩在台灣田徑公開賽女子100公尺跨欄決賽，跑出13秒52成績，達...
「百欄女神」謝喜恩在台灣田徑公開賽女子100公尺跨欄決賽，跑出13秒52成績，達到亞運參賽標準。記者余承翰／攝影
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「百欄女神」謝喜恩在台灣田徑公開賽女子100公尺跨欄決賽，跑出13秒52成績，達到亞運參賽標準。記者余承翰／攝影
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「百欄女神」謝喜恩在台灣田徑公開賽女子100公尺跨欄決賽，跑出13秒52成績，達到亞運參賽標準。記者余承翰／攝影
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