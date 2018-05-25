台灣田徑公開賽／強化速度 李奎龍跳遠亞運達標

2018-05-25 19:07 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



李奎龍以16公尺25成績達到亞運參賽標準。圖／許唐漢提供 分享 facebook

就讀長榮大學碩三的我國男子三級跳好手李奎龍，今天在台灣國際田徑公開賽決賽中，在最後一次試跳跳出個人最佳的16公尺25成績，不僅打敗泰國與菲律賓選手摘下金牌，還達到今年雅加達亞運參賽標準。

李奎龍去年在台北世大運受傷後一度陷入低潮，不過在教練許唐漢的協助下針對過去被視為弱項的速度進行提升，讓他從今年新北市青年盃開始就一路保持在16公尺以上的成績。

在今天的台灣國際田徑公開賽中，李奎龍在前三跳大逆風的情況下都未能跳出16公尺以上的成績，不過在後三跳風勢轉為順風後，先是在第4跳跳出打破個人最佳的16公尺17成績，雖然第5跳踏板超線犯規，但第6跳李奎龍再跳出16公尺25的成績，不但拿下金牌也達到亞運參賽標準。

「其實在第5跳踏板超線時就覺得有機會達標了，教練也跟我說機會應該要來了。」在順利達到亞運參賽標準後李奎龍說：「前面幾跳有遇到風速上的影響，逆風吹到2點多，但順風以後信心就來了。」

這同時也是李奎龍生涯首度取得亞運門票，他說：「這是我亞運達標截止前國內最後一場比賽，抱著很大的期望來參加，這樣的成績也在預期之內，畢竟原本就是要朝著達標目標來參賽。」