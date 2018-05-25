足球／懷特屢遭質疑 陳柏良坦言痛心、難過

2018-05-25 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



陳柏良今天出席「陳柏良足球公益信託」記者會。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook

日前有球迷在網路上爆料中華男足隊英籍總教練懷特（Gary White），前往大陸成都參與大陸足球協會舉辦的熊貓盃U19國際邀請賽，並兼職擔任中國U19男足國家隊顧問、與球員合影，引起質疑。「台灣隊長」陳柏良今天出席「陳柏良足球公益信託」記者會時表示，對於近日來對於懷特的指控感到痛心，直言「我真的不懂球迷想要的是什麼。」

近期針對懷特的指控事件層出不窮，從周定洋解召事件到他擔任關島隊總教練時，與中華足球協會高層聯手造假比數等事件，加上日前又有球迷發現懷特前往大陸參加熊貓盃U19國際邀請賽，對此陳柏良坦言感到傷心難過，「對於這種事我感到蠻傷心難過的，我真的不懂球迷想要台灣足球變成怎麼樣？從懷特進來到現在，中華隊的排名是有目共睹，我真的不懂球迷想要的是什麼。」

「我很不了解球迷想要的到底是什麼，對我來說，足球是不分派系的，跟政治不一樣，我們只是想要替球隊爭取更好的成績而已。」陳柏良語重心長的說，而他也對於中華足協近日改選鬧得沸沸揚揚表示意見，他說：「我不在意誰上任，身為一個球員我不會去干預誰上任，我就只是踢我的球而已。」

日前體育署也提出足球6年發展計畫，希望能在6年內讓中華男足的世界排名達到前100名內，陳柏良說：「那達到百名後呢？其實我認為成立職業隊才是更重要的，有『火車頭』在前面帶領著大家，讓大家有目標前進，因此成立職業隊是一定要的。」