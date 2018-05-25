足球／成立公益信託 陳柏良：盼盡份心力

2018-05-25 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



「台灣隊長」陳柏良（右二）、凱基銀行董事長魏寶生（左二）。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook

「台灣隊長」陳柏良回饋台灣足球基層不遺餘力，在凱基銀行董事長魏寶生與經紀公司的支持下，成立「陳柏良足球公益信託」，希望藉由他的行動替台灣足球做出貢獻，第一步將在11月舉辦「2018國際高中足球四校邀請賽」就是希望能給球員更多發揮的舞台。

陳柏良說：「台灣足球在小朋友階段十分興盛，但是到了國高中後卻出現斷層，希望藉由公益信託能讓台灣選手有更多舞台發揮，也希望台灣有朝一日能成立職業隊，讓小朋友有目標去追尋。」

一直以來陳柏良都把推廣台灣足球視為己任，從2016年推出「BE HEROS足球教室」，走訪淡水新市國小、台南北門國中與自己的母校中正高工，與小選手暢談他的心路歷程，2017年再推出「BE HEROS足球菁英學院」，用職業等級的訓練設備及師資，邀請台灣多所高中中的30名優秀球員參加。

去年10月10日中華男足在台北田徑場主場出戰巴林，3分鐘內連進2球，最終以2：1逆轉氣走巴林，這場比賽也感動了魏寶生，在一次會談中雙方相談甚歡，促成了這次「陳柏良足球公益信託」成立。陳柏良說：「跟以前自己小時候相比，台灣足球環境已經好很多，但仍有許多進步的空間。台灣選手最欠缺的就是舞台，因此目前我規劃從舉辦比賽開始，一直在做的足球教室也會續辦下去。」

陳柏良指出，台灣幼童足球階段發展十分蓬勃，可是到了國高中時期卻開始產生斷層，原因就在於球員沒有目標，導致家長不願意讓孩子繼續踢球，「最終目的還是希望台灣能夠成立職業隊，讓孩子有夢想去追尋。」