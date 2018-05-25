台灣田徑公開賽／捍衛金牌 陳傑：重燃世大運熱血

2018-05-25 00:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／台北報導



我國400跨欄好手陳傑（右）和南非選手Cornel Fredericks拿著各自項目最佳成績牌，期待突破自我。 記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

年度田徑盛會「二○一八台灣國際田徑公開賽」今天登場，國內四百公尺跨欄好手陳傑霸氣宣告說：「金牌一定要捍衛，也希望延續世大運熱潮，大家多進場加油。」

為期兩日的台灣國際田徑公開賽，和去年台北世大運田徑舉辦場地同是台北田徑場，陳傑希望複製去年的世大運熱潮，他笑說：「而且比賽是免費的，參賽陣容有些還比世大運更好。」

「台灣最速男」楊俊瀚要在台灣田徑公開賽繼續挑戰佳績。 記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

今年大會特別邀請里約奧運男子跳遠銀牌曼永加來台，一百公尺個人最佳九秒九七的南非短跑好手魯因特傑斯、二○一五泛美運動會女子一百公尺金牌哈里森等各國好手，本周末也將和「台灣最速男」楊俊瀚，「標槍雙俠」鄭兆村、黃士峰等地主好手齊聚台北田徑場。

陳傑提到，今年重點目標就是八月的亞運，但明天登場的四百公尺跨欄，仍會拿出現有最佳狀態應戰。

單月已兩度改寫男子一一○公尺跨欄全國新猷的陳奎儒則透露，去年世大運摘下銀牌後，對自己要求太高，導致開季前三場細節沒作很好，「後來全大運、大阪和這一場，我就不要求太多，因為我的目標是亞運，這三場就用平常心去面對就好。」

放鬆心情，他在全大運和國際田徑總會世界挑戰賽大阪站都改寫全國紀錄，今天登場的賽事也以推進十三秒四九的原全國紀錄為目標。