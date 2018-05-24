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射撃／世界盃奪金 林穎欣寫台灣新頁

2018-05-24 23:04聯合報 記者曾思儒╱即時報導

林穎欣（中）射回世界盃金牌。 圖／中華民國射撃協會提供
林穎欣（中）射回世界盃金牌。 圖／中華民國射撃協會提供
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我國射擊好手林穎欣今天在德國慕尼黑傳回佳音，她在射擊世界盃女子10公尺空氣步槍以總分250.3分力退大陸吳明陽，替台灣摘下史上第1面世界盃金牌。

2018世界盃女生10公尺空氣步槍共有194人參賽，是世界盃中最多參賽選手的項目，林穎欣資格賽以630.3分排在第5名，順利進入決賽。

決賽8人中，林穎欣順利闖過前6輪，最終和吳明陽的正面對決再頂住壓力，分別射下10.8、10.3分，並以總分250.3分順利擊敗吳明陽的249.8分，替台灣射下歷史首金。

中華民國射擊協會理事長陳士魁表示，林穎欣住新北市林口區，是一位很有天賦的選手，103年9月就讀林口高中，選修射擊課而被拐來試試看，因而與射擊結緣，訓練約一年就掌握了步槍基本的射擊關鍵要領，從高二開始參加全國比賽比賽就屢屢打破全國記錄。

林穎欣高三第一次在印度參加世界盃就拿到第7名，並以此成績申請就讀台灣師範大學；她未及入學就受徵召到國家隊集訓，在訓練時間充裕，訓練規劃得當，加上公西靶場及時啟用和同時受到中華奧會主席林鴻道的贊助和鼓勵，讓她的練習與國際同步，才能在幕尼黑這高手如雲競爭激烈的世界盃裡有這樣的創舉。

陳士魁也提到，林穎欣現在除配合國家隊的訓練，也接受奧會精英選手培訓集畫的運科支援，全面整合訓練條件下，有望4度挑戰奧運，期待能為台灣射撃再寫新頁。

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