NFL／祭國歌新制 球員單膝跪地球要挨罰

2018-05-24 12:14 中央社 洛杉磯23日綜合外電報導



NFL各隊老闆今天就一項新政策達成協議，要球員唱國歌時必須站著，否則球隊就會挨罰。 歐新社 分享 facebook

職業美式足球聯盟NFL各隊老闆今天就一項新政策達成協議，要球員唱國歌時必須站著，否則球隊就會挨罰，不情願站著唱國歌的球員則可選擇待在更衣室裡。

路透社報導，部分NFL球員為抗議警方槍擊手無寸鐵的非裔男子事件頻傳，在場上唱國歌時單膝跪地，引發軒然大波，更惹來美國總統川普痛批球員不愛國。

對於頒布一體適用的規定要求球員站著唱國歌，NFL領導高層先前頗不情願，今天通過的協議代表著他們有所妥協。

根據NFL現行規定，唱國歌時，所有球員都得在場上。新政策將刪除這項要求，允許不想站著唱國歌的球員留在更衣室裡。

新制規定，唱國歌時，球員只要到了場上，就會被要求必須站著，否則球隊將遭罰款。

法新社報導，NFL主席古德爾（Roger Goodell）在聲明中說：「全聯盟和各隊人員必須站著、對國旗和國歌表示尊敬。」

「選擇不站著唱國歌的人員可以留在更衣室，直到國歌演唱完畢。」

古德爾告訴記者：「如果有人在場上對國歌或國旗不敬，聯盟將對球隊祭出罰款。」「各隊將訂出自家規範、自行決定。」

古德爾也說：「很不幸，場上抗議造成許多人的錯誤觀感，認為NFL幾千名球員都不愛國。」「不是這樣的，且從來沒這回事。」

匹茲堡鋼人（Pittsburgh Steelers）總裁魯尼二世（Art Rooney II）表示，新政策是廣泛協商的成果。

他說：「我們並非在強迫任何不情願的人站著。」「但只要在場上，就得應要求站著。」

「過去一年來，我們聽取了許多不同的觀點，包括球迷在內，而這項新政策企圖達到一個境界，那就是盡我們所能尊重每個人的觀點。」

不過也有球隊老闆意見分歧。「紐約時報」（TheNew York Times）報導，舊金山49人（San Francisco49ers）老闆約克（Jed York）就說，隊伍在聯盟新制投票中棄權；而紐約噴射機（New York Jets）球團董事長強生（Christopher Johnson）則告訴「新聞日報」（Newsday），他會為任何罰款埋單。

強生說：「（噴射機）若有任何人單膝跪地，球團會承擔罰款、我會承擔罰款，而球員不必。」

美式足球聯盟球員工會（NFL PlayersAssociation）撻伐這項新制，說新政策未經協商，且若違反集體薪資協定，工會可能會提出挑戰。

美國民權聯盟（ACLU）在推特上說：「要和平抗議者離場、關起門來抗爭相當危險，也不符合美國精神。」

白宮今天第一時間沒有回覆置評的要求，但副總統彭斯（Mike Pence）推文附上這項新制的新聞標題，下面寫著「#贏了」。