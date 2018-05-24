史特拉斯堡女網／直落二勝捷克女將 謝淑薇闖單打8強

2018-05-24 07:48 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



過去面對捷克女將莎法蘿娃（Lucie Safarova）4度交手都無法從對方手中搶下勝利，我國網球「一姊」謝淑薇今天凌晨在史特拉斯堡女網賽單打16強賽，靠著首盤第4局起，連續攻下8局打開氣勢，僅耗時不到1個半小時就以6：2、6：3拍落莎法蘿娃晉級8強，寫下生涯5度參賽以來的最佳成績。

莎法蘿娃過去曾在2015年摘下法網女單亞軍，也曾打下7座WTA單打冠軍，女單世界排名也曾高居第5，過去謝淑薇曾4度交手莎法蘿娃，不過總是無法從她手中搶下任何勝對戰處於0勝4敗的絕對劣勢。

今天凌晨雙姝展開生涯第5度交手，首盤謝淑薇雖在第3局率先遭到莎法蘿娃突破發球局、以1：2處於落後，不過第4局起，謝淑薇立即做出回應，擋住對手猛烈的正拍攻擊，連續在第4、6、8局連續突破對手發球局，一口氣連下5局率先搶下首盤勝利。

延續搶下首盤的氣勢，謝淑薇在第二盤也率先突破莎法蘿娃的發球局，取得2：0領先，隨後雙方互保發球局，來到5：3的領先優勢後，第9局謝淑薇的盤末發球局雖然曾出現5個賽末點，但都遭莎法蘿娃強勢化解，不過謝淑薇仍在第6個賽末點出現時把握契機，最終就以直落二成績收下勝利，搶下生涯對戰莎法蘿娃首勝。

謝淑薇的單打8強賽將面對大會第4種子、女單世界排名第32的羅馬尼亞好手布澤妮絲古（Mihaela Buzarnescu），將在今晚約7點半的時間展開兩人生涯首度對決。