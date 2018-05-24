桌球／台神童力退韓國好手 奪香港桌賽U21冠軍

2018-05-24 01:20 中央社 台北23日電



林昀儒。 圖／聯合報系資料照片希拉蕊 分享 facebook 台灣16歲桌球小將林昀儒今天在香港公開賽21歲以下級（U21）男子單打決賽，以3比1擊敗韓國新生代好手趙勝敏奪冠。

被譽為「桌球神童」的林昀儒，國小起就陸續拿下多座國內賽事單打冠軍，並在14歲時成為台灣史上最年輕的世界團體錦標賽代表隊成員，今年1月的排名賽中搶下亞運國手資格。

世界排名65名的林昀儒，在這次香港公開賽U21男單決賽遭遇界排名54名的韓國新生代好手趙勝敏，20歲的趙勝敏曾在2016年世界青少年桌球錦標賽一路殺進男單決賽，才以3比4惜敗給日本「怪物少年」張本智和屈居亞軍。

今天比賽首局，趙勝敏開局打出3比0攻勢，但林昀儒穩住陣腳，以11比9拿下；次局林昀儒一度以2比8大幅落後，雖一路苦苦追趕，並曾追到9比10僅落後1分，可惜仍以9比11丟失，讓趙勝敏扳平戰局。

第3局兩人先以4比4打平，林昀儒在一波連拿4分的攻勢後穩住領先，並以11比6拿下該局。第4局林昀儒在7比9落後的劣勢下，硬是拉出連下4分的強力尾盤，以11比9鎖定勝利。

林昀儒拿下香港公開賽U21男單冠軍，這是他繼今年1月奪得生涯首座U21男單冠軍後，第2次搶下U21男單冠軍。