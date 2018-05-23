網球／年過37 休威特仍是跳躍的野兔

休威特。 美聯社 分享 facebook

休威特（Lleyton Hewitt）這個名字，稍微有點年紀的網球迷應該都很熟悉，他是上一個世代的網球明星，在2001年曾攻占男單世界第一，兩度贏得大滿貫賽事男單冠軍。雖然狂妄言行偶爾會為他惹上麻煩，仍無損他在網壇地位與對澳洲體壇的貢獻。

現年37歲，休威特在2016年初宣布退休，但馬上又於3月在台維斯盃緊急支援基里洛斯（Nick Kyrgios）受傷退出的澳洲隊，打了一場雙打，算是為國效力；三個月後，他又與年輕澳洲同胞湯普森（Jordan Thompson）聯手，以外卡身分在溫布頓男雙出賽，算是提攜後輩。

2017年底，休威特終於正式宣布復出，但只打男雙，不會頻繁參賽，搭檔的都以澳洲球員為主，參加的大多是澳洲舉行的賽事。很明顯的，休威特不是全職復出，並不想回到過去在世界各國飛來飛去的忙碌生活，也不爭排名，主要仍是玩票性質，打得開心就好。

休威特(左)與基里洛斯。 美聯社 分享 facebook

不過現在有所改變了，雖然主旨仍然是享受網球樂趣，但休威特願意更進一步，已經確定會在倫敦女王俱樂部網賽出戰，與基里洛斯搭檔雙打，將協助他準備草地賽季。

基里洛斯被公認為目前網壇最具才華的球員之一，絕對有挑戰成為球王的機會，但他場內外問題不斷，是網壇有名的「壞小子」。基里洛斯最受到批評的，就是他對網球的「不愛」與「不尊重」，甚至數度因打得不爽而「擺爛」、放棄比賽。

反觀休威特年輕時雖然也是火爆浪子，但他整個網球生涯都以「拚勁」著稱，即使到了球技大幅下滑的生涯後期，休威特仍以不放棄每一球每一分的拚勁，彌補其他方面的不足。由他帶著基里洛斯，或許會是最適合的人生導師。