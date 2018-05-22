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全國身心障礙運動會 聖火引燃

2018-05-22 10:50聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

107年全國身心障礙國民運動會本月24日至27日在嘉義市舉行，包括田徑、游泳等15個競賽項目、有3516名選手、教練及隊職員參加，是全國身心障礙運動員最重視的賽事。運動會聖火今天在嘉邑城隍廟前引燃，宣告這項運動賽事精彩可期。

大會籌備會主任委員、市長涂醒哲表示，運動會中聖火是藉引神之火，作為光明、和平、團結及勇敢的象徵。嘉邑城隍廟是國定古蹟，城隍爺300多年來護佑嘉義地區人民，是相當靈驗及慈悲的守護神。在城隍廟引燃的全國身心障礙國民運動會聖火，祈求城隍爺庇佑，讓賽會順利圓滿。

涂醒哲說，身心障礙國民運動會以「吾愛來嘉 珍愛在嘉」為主題，將提供完善無障礙的競賽場地，希望每位參賽的選手能發揮潛能，在嘉義市的各競賽場地上創造佳績。

大會的吉祥物「酷蛙」，是以在嘉義市發現並命名的諸羅樹蛙來發想設計。諸羅樹蛙被農委會列為珍貴稀有動物，為嘉義市代表性物種，選定為賽會的吉祥物。

聖火引燃儀式前，涂市長、城隍廟董事長賴永川等進行各項祭拜儀式，虔誠莊嚴的祝禱儀式中，將象徵「和平、光明、團結、友誼」的聖火引燃至由嘉義知名傳統陶藝-交趾陶製成的母火燈座，再將聖火傳遞給嘉義市聖火隊，往民族路方向出發，以一隊傳一隊接力的方式，預計下午2時30分傳遞至終點站嘉義市立美術館，完成嘉義市全境聖火傳遞。

本月24日至27日賽事期間，歡迎民眾到嘉義市各運動場館為選手加油打氣，24日下午5時在嘉義市立港坪體育館舉辦開幕典禮。

聖火引燃儀式前，市長涂醒哲、城隍廟董事長賴永川等進行各項祭拜儀式。記者王慧瑛／攝...
聖火引燃儀式前，市長涂醒哲、城隍廟董事長賴永川等進行各項祭拜儀式。記者王慧瑛／攝影
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107年全國身心障礙國民運動會本月24日至27日在嘉義市舉行，包括田徑、游泳等1...
107年全國身心障礙國民運動會本月24日至27日在嘉義市舉行，包括田徑、游泳等15個競賽項目、有3516名選手、教練及隊職員參加，是全國身心障礙運動員最重視的賽事。運動會聖火今天在嘉邑城隍廟前引燃，宣告這項運動賽事精彩可期。記者王慧瑛／攝影
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本月24日至27日賽事期間，歡迎民眾到嘉義市各運動場館為選手加油打氣，24日下午...
本月24日至27日賽事期間，歡迎民眾到嘉義市各運動場館為選手加油打氣，24日下午5時在嘉義市立港坪體育館舉辦開幕典禮。記者王慧瑛／攝影
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本月24日至27日賽事期間，歡迎民眾到嘉義市各運動場館為選手加油打氣，24日下午5時在嘉義市立港坪體育館舉辦開幕典禮。記者王慧瑛／攝影
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本月24日至27日賽事期間，歡迎民眾到嘉義市各運動場館為選手加油打氣，24日下午5時在嘉義市立港坪體育館舉辦開幕典禮。記者王慧瑛／攝影
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本月24日至27日賽事期間，歡迎民眾到嘉義市各運動場館為選手加油打氣，24日下午5時在嘉義市立港坪體育館舉辦開幕典禮。記者王慧瑛／攝影
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本月24日至27日賽事期間，歡迎民眾到嘉義市各運動場館為選手加油打氣，24日下午5時在嘉義市立港坪體育館舉辦開幕典禮。記者王慧瑛／攝影
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107年全國身心障礙國民運動會本月24日至27日在嘉義市舉行，包括田徑、游泳等1...
107年全國身心障礙國民運動會本月24日至27日在嘉義市舉行，包括田徑、游泳等15個競賽項目、有3516名選手、教練及隊職員參加，是全國身心障礙運動員最重視的賽事。運動會聖火今天在嘉邑城隍廟前引燃，宣告這項運動賽事精彩可期。記者王慧瑛／攝影
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聖火引燃儀式前，市長涂醒哲、城隍廟董事長賴永川等進行各項祭拜儀式。記者王慧瑛／攝...
聖火引燃儀式前，市長涂醒哲、城隍廟董事長賴永川等進行各項祭拜儀式。記者王慧瑛／攝影
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