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世足／西班牙陣容出列 老將搭新手

2018-05-21 22:12中央社 巴塞隆納21日綜合外電報導

西班牙國家隊教練盧柏迪古今天公布麾下俄羅斯世界盃足球賽23人名單，陣容揉雜年輕球員和老將，但也有若干備受矚目選手成為遺珠。

路透社報導，切爾西（Chelsea）前鋒莫拉塔（Alvaro Morata）在英超的表現陷入低潮，他和隊友阿隆索（Marcos Alonso）都遭割捨；兵工廠（Arsenal）的蒙瑞爾（Nacho Monreal）則入選成為左後衛艾爾巴（Jordi Alba）的替補。

盧柏迪古（Julen Lopetegui）也選入西甲馬德里競技（Atletico Madrid）的柯斯塔（Diego Costa）、塞爾塔維戈（Celta Vigo）的艾斯帕斯（Iago Aspas）和瓦倫西亞（Valencia）的莫雷諾（Rodrigo Moreno）3名中鋒，只是他們表現如何相對上有待考驗。

柯斯塔擁有在18場國際賽踢進7球的資歷。不過，西班牙2014年巴西世足賽在小組賽階段慘遭淘汰時，他的表現欠佳。

技術全面的巴塞隆納（Barcelona）中場羅伯托（Sergi Roberto）也成遺珠。老將伊涅斯塔（AndresIniesta）將第4度出征世足賽。隊長拉莫斯（SergioRamos）也在陣中。

伊斯柯（Isco）、阿辛斯奧（Marco Asensio）、費南德茲（Nacho Fernandez）、卡瓦哈（DaniCarvajal）、瓦茲蓋斯（Lucas Vazquez）首度入選世足國家隊，將在他們的皇家馬德里（Real Madrid）隊友拉莫斯率領下前進俄羅斯。

4年前的巴西世足賽有7名巴塞隆納球員，本屆只有4名。

西班牙本屆世足賽前的2場友誼賽，6月3、9日將分別迎戰瑞士、突尼西亞暖身，開賽後15日首戰葡萄牙。

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