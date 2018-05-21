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羅馬名人賽／蠻牛演出逆轉秀8度封王

2018-05-21 03:33中央社 羅馬20日綜合外電報導

西班牙網球名將「蠻牛」納達爾今天在羅馬名人賽決賽中，利用雨神攪局的空檔重振旗鼓，以6-1、1-6、6-3的比數後來居上擒服德國新秀茲韋列夫，第8度贏得冠軍。

西班牙網球名將納達爾在羅馬名人賽決賽，第8度贏得冠軍。 美聯社
西班牙網球名將納達爾在羅馬名人賽決賽，第8度贏得冠軍。 美聯社
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衛冕者茲韋列夫（Alexander Zverev）在決勝的第3盤以3-1領先之際，比賽兩度因雨暫停，納達爾（Rafael Nadal）在比賽恢復後有如神助，搶下最後5局，漂亮贏得羅馬名人賽（Rome Masters）冠軍。

這是31歲的納達爾個人第32座名人賽冠軍，憑此一勝，目前世界排名第2的他，也將重返世界球王寶座。

納達爾Rafael Nadal

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