湯優盃羽賽／周天成、王子維領銜 中華男團輕取德國

2018-05-20 23:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



跟隨中華女隊腳步，泰國湯優盃羽球團體賽，由「羽球一哥」周天成領軍的中華男隊團，20日晚間告捷，周天成、李洋／李哲輝和王子維3點全拿，提前確定擊敗德國隊搶下預賽首勝。

世界排名第6的周天成對德國打頭陣，23：21、21：15輕取德國斯菲爾(Kai Schaefer )，第2點雙打李洋／李哲輝更以31分鐘21：16、21：14速勝。

第三點單打王子維首局21：16拿下，次局一度落後4分，但隨後回穩倒趕5分，以21：17再拿下，直落二擊敗宣斯勒（Lars Schänzler ）。中華隊點數3：0提前勝出。中華男團預賽硬仗將是23日對上日本隊，若奪勝將能搶下分組第1晉級，八強就能避開大陸隊，要寫下隊史新猷晉級四強不難。

在曼谷舉行的湯優盃羽球比賽，男子團體20日晚間由中華隊男單好手周天成領軍，以直落二擊敗德國，獲得男子團體第一分。 中央社 分享 facebook

【中央社曼谷20日專電】

世界羽球聯盟湯優盃團體賽在泰國舉行，今天由中華隊女單好手戴資穎領軍對上香港隊張雁宜等人，小戴勝香港，取得團體預賽第一分，女團共獲4分積分，男團部分也已取得3分。

2018世界羽球聯盟湯優盃比賽（Total BWF Thomas and Uber Cups Championships）今天起至27日在泰國暖武里省的IMPACT ARENA舉行，共有18國好手參加，26日進行女子的優霸盃決賽，男子的湯姆斯盃決賽27日舉行。

中華女子代表隊在優霸盃中與香港、德國和泰國同組，在今天贏香港之後，女團將在22日對上德國隊，23日晚間小戴將與宿敵泰國女將拉差諾（Ratchanok Intanon）對決，不少旅泰台商與僑胞已預先購票準備為中華隊選手加油打氣。

男子團體的湯姆斯盃，中華隊與日本、德國和香港同組，中華隊今晚將對上德國隊。

好手周天成領軍先戰德國選手，第一局出現拉鋸狀態，第二局周天成發揮實力，以直落二獲勝，輕鬆取得男子團體第一分，接著男雙也是直落二獲勝。

男單王子維也直落二勝德國，再加一分積分。

男子團體在22日將與香港競技，23日再與日本隊交手。