親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
棒協改選新時代
綜合
籃球
路跑
世界盃足球賽

湯優盃羽賽／周天成、王子維領銜 中華男團輕取德國

2018-05-20 23:05聯合報 記者林宋以情╱即時報導

跟隨中華女隊腳步，泰國湯優盃羽球團體賽，由「羽球一哥」周天成領軍的中華男隊團，20日晚間告捷，周天成、李洋／李哲輝和王子維3點全拿，提前確定擊敗德國隊搶下預賽首勝。

世界排名第6的周天成對德國打頭陣，23：21、21：15輕取德國斯菲爾(Kai Schaefer )，第2點雙打李洋／李哲輝更以31分鐘21：16、21：14速勝。

第三點單打王子維首局21：16拿下，次局一度落後4分，但隨後回穩倒趕5分，以21：17再拿下，直落二擊敗宣斯勒（Lars Schänzler ）。中華隊點數3：0提前勝出。中華男團預賽硬仗將是23日對上日本隊，若奪勝將能搶下分組第1晉級，八強就能避開大陸隊，要寫下隊史新猷晉級四強不難。

在曼谷舉行的湯優盃羽球比賽，男子團體20日晚間由中華隊男單好手周天成領軍，以直落...
在曼谷舉行的湯優盃羽球比賽，男子團體20日晚間由中華隊男單好手周天成領軍，以直落二擊敗德國，獲得男子團體第一分。 中央社
分享

【中央社曼谷20日專電】

世界羽球聯盟湯優盃團體賽在泰國舉行，今天由中華隊女單好手戴資穎領軍對上香港隊張雁宜等人，小戴勝香港，取得團體預賽第一分，女團共獲4分積分，男團部分也已取得3分。

2018世界羽球聯盟湯優盃比賽（Total BWF Thomas and Uber Cups Championships）今天起至27日在泰國暖武里省的IMPACT ARENA舉行，共有18國好手參加，26日進行女子的優霸盃決賽，男子的湯姆斯盃決賽27日舉行。

中華女子代表隊在優霸盃中與香港、德國和泰國同組，在今天贏香港之後，女團將在22日對上德國隊，23日晚間小戴將與宿敵泰國女將拉差諾（Ratchanok Intanon）對決，不少旅泰台商與僑胞已預先購票準備為中華隊選手加油打氣。

男子團體的湯姆斯盃，中華隊與日本、德國和香港同組，中華隊今晚將對上德國隊。

好手周天成領軍先戰德國選手，第一局出現拉鋸狀態，第二局周天成發揮實力，以直落二獲勝，輕鬆取得男子團體第一分，接著男雙也是直落二獲勝。

男單王子維也直落二勝德國，再加一分積分。

男子團體在22日將與香港競技，23日再與日本隊交手。

周天成羽球王子維

相關新聞

定向越野／大專錦標賽 中正大學最大贏家

2018-05-20 21:47

羅馬女網賽／賞球后「貝果」 史維托莉娜2連霸

2018-05-20 21:19

高球／富邦仰德長春日巡賽 盧建順1桿之差獲亞軍

2018-05-20 18:58

網球／17歲梁恩碩 仁川女網賽奪職業首冠

2018-05-20 18:00

幼兒足賽／大馬老爸愛踢球 兒子4歲培養足上功夫

2018-05-20 17:20

田徑／雌雄不再難辨 田總對雙性人參賽將更嚴格

2018-05-20 16:24

JLPGA／「一姐」盧曉晴 中京電視普利司通並列第5

2018-05-20 15:46

田徑／日本傳佳音 陳奎儒單月兩破全國

2018-05-20 15:21

湯優盃羽賽／球后小戴加持 中華女團3:1勝香港

2018-05-20 14:28

足球／6會員代表資格認定有疑慮 足協最快7月7日改選

2018-05-20 13:42

湯優盃羽賽／女團戴資穎打頭陣 搶下開門紅

2018-05-20 12:37

羅馬女網賽／哈蕾普拍落莎娃 決賽重演去年戲碼

2018-05-20 09:11

羽球／嘉市羽球賽3選將同台 言語交鋒

2018-05-20 00:09

全國健美賽／305選手比美 邀國際裁判

2018-05-20 00:06

羅馬名人賽／納達爾力克約克維奇 再1勝重返王座

2018-05-19 23:37

女壘／企業聯賽開戰 衛冕軍福添福嘉南鷹首戰吞敗

2018-05-19 23:34

全國舞藝展演／6800人尬舞 就在台中

2018-05-19 23:34

幼兒足賽／世足熱 小萌妹也下場尬

2018-05-19 23:34

高球／富邦仰德長春日巡賽 盧建順、王偉軒並居第三

2018-05-19 20:56

企業女壘／第3屆賽事燃戰火 凱撒勇士搶開門紅

2018-05-19 18:38

羽球／泰國湯優盃明登場 球后戴資穎打頭陣

2018-05-19 18:32

高球／日巡賽追到差1桿 盧曉晴保爭冠機會

2018-05-19 18:25
看更多

熱門文章

NBA／騎士17個三分轟綠衫軍 116:86扳回1勝

2018-05-20 10:57

NBA／詹皇成功激勵隊友 騎士G3輕取塞爾蒂克

2018-05-20 11:13

NBA／騎士找回三分神射 17顆三分球轟垮綠衫軍

2018-05-20 12:20

火箭迅速變陣收成效 勇士如何解決防守難題

2018-05-20 15:56

NBA／首位女教頭？傳活塞有意延攬哈蒙任帥位

2018-05-20 09:59

NBA／綠衫軍慘敗30分 史蒂文斯盛讚騎士表現

2018-05-20 13:29

NBA╱格林媽批「太獨」 杜蘭特堅持做自己

2018-05-20 13:28

NBA／傳球助攻帶動隊友 詹皇：9歲就開始做

2018-05-20 17:50

籃球經典賽／初生之犢不畏虎 林庭謙學長前爆扣

2018-05-20 18:49

NBA／季後賽首節領先15分 詹皇不敗定律

2018-05-20 11:05

NBA／防守淪為打點對象 柯瑞：做好準備迎向挑戰

2018-05-20 18:04

NBA／力拚G3 柯爾：將帶著榮譽感和目標打球

2018-05-20 08:19

HBL／球場補過母親節 馬建豪偕母見偶像

2018-05-20 14:15

MLB／洋基5轟挫皇家 希克斯跑出第二支場內轟

2018-05-20 11:24

NBA／騎士展現侵略性 泰隆魯：攻守兩端很全面

2018-05-20 14:50

MLB／大谷挑戰全壘打大賽？天使教頭開綠燈

2018-05-20 09:52

湯優盃羽賽／球后小戴加持 中華女團3:1勝香港

2018-05-20 14:28

NBA／傷後難得露面 林書豪力求「好還要更好」

2018-05-20 15:01

MLB／周一登板大谷情蒐光芒 殷仔小心勇士新人

2018-05-20 10:15

MLB╱陷入空前低潮 葛瑞格里歐斯超無奈

2018-05-20 17:22

籃球經典賽／林志傑領軍 黃金世代逆轉勝

2018-05-20 18:06

MLB／烏雷納7敗獨居榜首 出賽10場馬林魚全敗

2018-05-20 19:39

中職／羅力屠獅不再有優勢 葉君璋考慮閃避

2018-05-20 17:46

NBA╱勇士第三戰 柯神是射「箭」關鍵

2018-05-20 17:19

中職／黃鈞聲緊急升一軍先發 王柏融本季首缺陣

2018-05-20 16:45

中職／施子謙5勝躍居榜首 獅隊連贏悍將12場

2018-05-20 20:43

MLB／塞揚對決 克魯柏K倒凱柯奪第7勝

2018-05-20 11:46

湯優盃羽賽／女團戴資穎打頭陣 搶下開門紅

2018-05-20 12:37

羅馬女網賽／哈蕾普拍落莎娃 決賽重演去年戲碼

2018-05-20 09:11

MLB／薛則創百K最速紀錄 國民牛棚放火2連敗

2018-05-20 12:48

MLB／轉型工具人 巨人山多瓦加練二壘拚機會

2018-05-20 08:17

MLB／陳偉殷21日先發對勇士 搶勝將是硬仗

2018-05-20 15:16

NBA╱被布萊恩點出痛腳 泰托姆欣然接受

2018-05-20 17:15

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-05-20 11:13

中職／張志豪10局下再見安 兄弟5：4勝猿

2018-05-20 21:16

NBA╱何時來美？ 唐契奇添「選秀變數」

2018-05-20 17:17

中職／膝傷休一天自請先發 張志豪當英雄

2018-05-20 21:33

中職／赴美春訓成轉捩點 楊志龍本季自信心大增

2018-05-20 17:58

中職／悍將3洋投吞9敗 陳鏞基：不知為何打這麼好

2018-05-20 21:21

籃球經典賽／撞倒偶像 陳盈駿要向陳信安道歉

2018-05-20 21:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top