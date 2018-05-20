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定向越野／大專錦標賽 中正大學最大贏家

2018-05-20 21:47聯合報 記者林宋以情╱即時報導

107年大專院校定向越野錦標賽。圖／中華定向越野協會提供
107年大專院校定向越野錦標賽。圖／中華定向越野協會提供
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下個學年將列入全大運競賽種類，107年大專院校定向越野錦標賽，20日在林口國立體育大學登場，近300位選手艷陽下競技，今年中正大學成為最大贏家，包辦大專菁英組團體、菁英女子組、一般男子組冠軍，個人賽菁英男子組則由2016年亞錦賽國手蔡朋憲摘金。

今年大專菁英組共有8校報名，大專一般組共6校參與，個人賽菁男組有26位好手參賽，菁女組有11位女將角逐，提前為明年全大運做準備。除了大專好手與賽，賽事也設有分齡賽及親子賽、體驗賽，讓不同層級的選手在相同的競賽場地較勁，300位選手都順利完賽，台南市定向越野協會理事長詹雲雅，今帶著夫婿邱萬山與1歲多的兒子邱暐文一起參賽斬獲第4名，以身體力行為定向越野運動適合全家一起來做最佳示範。

菁英組團體賽冠軍中正大學，台灣師範大學排名第2，中國醫藥大學獲第3名；大專一般組由台灣師範大學抱走團體冠軍，國立台灣體育運動大學名列第2，東華大學居第三。菁男組冠軍蔡朋憲，陳彥龍奪銀，許偉勝排名第3。菁女組中正大學金包銀，吳思穎摘金，王庭瑄奪銀，許恩綺摘銅。一般男子組中正大學拿下前兩名，分別是廖斌宏、方晉翔，國立體大江志誠第三。一般女子組台體大王羽妮摘金，東華大學林弱水披銀，台師大許敏萱掛銅。

107年大專院校定向越野錦標賽。圖／中華定向越野協會提供
107年大專院校定向越野錦標賽。圖／中華定向越野協會提供
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