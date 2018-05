羅馬女網賽／賞球后「貝果」 史維托莉娜2連霸

擷圖LIVE TENNIS 推特 分享 facebook 對決球后哈蕾普(Simona Halep)特別有心得,烏克蘭名將史維托莉娜(Elina Svitolina),20日羅馬女網賽單打決賽讓世界第1更顯顏面無光,首盤就賞球后「貝果」,6:0、6:4直落二扳倒哈蕾普蟬聯后冠,並抱回生涯第12座冠軍。

羅馬女網單打決賽今重演去年戲碼,世界第4的史維托莉娜,令人出乎意料首盤僅花19分鐘就解決哈蕾普。次盤史維托莉娜第3局又成功破發,第7局一度陷入危機,仍強勢挽救3個破發點,67分鐘抱回本季第3冠,成為繼2013至2014年前美國球后小威廉絲(Serena Williams)後衛冕后座首人。

儘管連兩年屈居亞軍,球后哈蕾普仍很有風度恭喜史維托莉娜,打趣道,「妳打了一整周的好球,我想羅馬現在已經是妳的主場了。」

史維托莉娜說,「能夠在這裡蟬聯后冠非常驚奇,對我而言也相當特別。」羅馬賽兩度封后,史維托莉娜更有信心迎接法網挑戰生涯首座大滿貫賽金盃,被問到是否期待法網與球后再交手,史維托莉娜回答,「大賽情勢千變萬化,一切都難預測,但我想我會盡情享受我的法網。」

It's a familiar feeling for @ElinaSvitolina, who claims back-to-back @InteBNLdItalia titles! pic.twitter.com/bmLOlmeT13