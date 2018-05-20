羅馬女網賽／賞球后「貝果」 史維托莉娜2連霸

2018-05-20 21:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



擷圖LIVE TENNIS 推特 分享 facebook 對決球后哈蕾普（Simona Halep）特別有心得，烏克蘭名將史維托莉娜（Elina Svitolina），20日羅馬女網賽單打決賽讓世界第1更顯顏面無光，首盤就賞球后「貝果」，6：0、6：4直落二扳倒哈蕾普蟬聯后冠，並抱回生涯第12座冠軍。

羅馬女網單打決賽今重演去年戲碼，世界第4的史維托莉娜，令人出乎意料首盤僅花19分鐘就解決哈蕾普。次盤史維托莉娜第3局又成功破發，第7局一度陷入危機，仍強勢挽救3個破發點，67分鐘抱回本季第3冠，成為繼2013至2014年前美國球后小威廉絲（Serena Williams）後衛冕后座首人。

儘管連兩年屈居亞軍，球后哈蕾普仍很有風度恭喜史維托莉娜，打趣道，「妳打了一整周的好球，我想羅馬現在已經是妳的主場了。」

史維托莉娜說，「能夠在這裡蟬聯后冠非常驚奇，對我而言也相當特別。」羅馬賽兩度封后，史維托莉娜更有信心迎接法網挑戰生涯首座大滿貫賽金盃，被問到是否期待法網與球后再交手，史維托莉娜回答，「大賽情勢千變萬化，一切都難預測，但我想我會盡情享受我的法網。」