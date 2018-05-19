羽球／BWF投票結果 維持3局21分制

2018-05-19 23:57 中央社 台北19日電



日前傳出世羽聯（BWF）將把賽制由3局、21分制，改成5局、11分制，但在今天投票後，因為贊成改制的票數未達3分之2，因此比賽將維持3局21分制。

世羽聯先前為了縮短時間比賽、提高比賽觀賞性等原因，欲將賽制改為5局11分制，並在今天的會議中就此案進行投票。

今天在共252張票中，有129張票贊成變更賽事，但有123張票反對，因未達3分之2的門檻，使提議未能通過，未來賽制仍維持3局21分制。