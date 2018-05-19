羅馬名人賽／納達爾力克約克維奇 再1勝重返王座

2018-05-19 23:37 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



羅馬名人賽單打4強賽，納達爾(圖) 力退約克維奇。 路透社 分享 facebook 睽違370天，球迷引頸期盼的西班牙「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)與塞爾維亞前球王約克維奇(Novak Djokovic)，19日羅馬名人賽上演生涯第51度對決，納達爾無愧紅土之王名號，7：6(4)、6：3力退約克維奇，距離生涯第8座羅馬賽冠軍與重返球王寶座僅1勝之遙。

現居世界排名第18的約克維奇，澳網後手肘動刀，羅馬賽八強拍退同樣傷癒復出的日本名將錦織圭，本季首闖四強之列。過去他與納達爾交手26勝24負稍占上風，在去年馬德里賽前，小約曾拉出對戰7連勝，兩人更曾在2005年至2015年間稱霸11座羅馬賽桂冠。

納達爾直落二勝出卻贏得不輕鬆，逃過首局兩個破發點後，第6局率先破發連拿3局，但約克維奇第9局還送回馬槍，兩人首盤就拚入搶七，經典對決不讓球迷敗興而歸，分分都讓滿場觀眾拍案叫絕，「蠻牛」花77分鐘才7：6(4)收下第一盤。