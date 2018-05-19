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企業女壘／第3屆賽事燃戰火 凱撒勇士搶開門紅

2018-05-19 18:38聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

凱撒勇士隊佩克科娃完投7局飆11K奪首勝。記者葉姵妤／攝影
凱撒勇士隊佩克科娃完投7局飆11K奪首勝。記者葉姵妤／攝影
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「2018年企業女子壘球聯賽」今天在台北青年公園棒球場開戰，今年維持5隊規模，開幕戰重演去年冠軍賽組合，凱撒勇士隊靠著佩克科娃完投7局11K領軍，以3：1擊敗去年冠軍福添福嘉南鷹隊。

企業女子壘球聯賽在2014年仁川亞運後開始籌辦，首屆賽事2016年開打，今年企業女壘邁入第3屆，同時中華女壘隊也將在8月於雅加達迎接四年一次的亞運會，中華奧會主席林鴻道認為這將是企業女壘的「成果驗收」。

今年參賽5支參賽隊伍為福添福嘉南鷹、凱撒勇士、葳格豹、台產鬥犬及新世紀黃蜂，球隊今天齊聚青年公園為賽事揭幕，「饒舌鄧麗君」葛仲珊還獲邀到場開球，炒熱現場氣氛。 

福添福嘉南鷹今年尋求3連霸，開幕戰推去年冠軍賽拿下MVP的日籍投手近藤光先發，但沒替球隊搶下開門紅。凱撒勇士的捷克籍先發佩克科娃前4局沒被敲安打，完投7局僅失1分，送出11次三振，打線則在3局下靠連續安打攻下2分奠定勝基。

開打首日的第2場比賽則由新世紀黃蜂對上台產鬥犬，雙方上演跨時代投手對決，新世紀黃蜂隊由2008年北京奧運中華隊王牌吳佳燕先發，對戰近兩年國家隊主力投手林盈馨。此戰則由林盈馨技高一籌，單場送6K投出完封勝，率台產鬥犬以7：0大勝。

企業女壘聯賽首周賽程在青年公園進行，之後將前進台中萬壽棒球場、高雄鳳新壘球場等地，進行連續6周賽事，上半季6月24日結束。

各隊入選國家隊的國手們之後將前往美國移地訓練，備戰8月初在日本千葉市舉行的世界盃（冠軍隊取得2020年東京奧運參賽門票）以及8月亞運會。企業女壘下半季則將在9月8日在台中萬壽棒球場再燃戰火。

福添福嘉南鷹隊先發近藤光。記者葉姵妤／攝影
福添福嘉南鷹隊先發近藤光。記者葉姵妤／攝影
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第三屆企業女壘聯賽開幕。記者葉姵妤／攝影
第三屆企業女壘聯賽開幕。記者葉姵妤／攝影
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