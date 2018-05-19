定向越野／竹縣體育會主委盃錦標賽 澳洲好手越洋參賽

2018-05-19 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



107年新竹縣體育會主委盃雙人定向錦標賽19日湖口國小及湖口老街登場。圖／中華定向越野協會提供 分享 facebook

107年新竹縣體育會主委盃雙人定向錦標賽，今天在新竹縣湖口國小及湖口老街登場。近600名選手中，除了有全台各地定向國手，還有澳門和澳洲好手前來與賽，競技之餘也飽覽湖口老街的古蹟歷史和建築特色風光。

主辦這項比賽的新竹縣體育會定向越野委員會與地主湖口國小校長潘淑華、新竹縣湖口鄉大窩口促進會理事長羅美搖村長表示，湖口老街讓定向越野起終點、每個檢查點都有古蹟歷史故事、建築美學、地方特色的元素，除了需要雙人的團隊合作，讓腦力與體力全方位結合有更美善的發揮。

107年新竹縣體育會主委盃雙人定向錦標賽19日湖口國小及湖口老街登場。圖／中華定向越野協會提供 分享 facebook

負責本次賽程設計的定向國手兄弟檔賴韋綸、賴韋幗，聯手合作以國際思維與視角規格設計本次積分賽賽程，選手外觀眾也踴躍，近千人組成觀賽加油團，「定向越野之友」只要憑選手號碼布就能在湖口老街店家享有優惠，充分感受客家鄉親的好客精神。

這場比賽參加者也在世界定向越野總會登錄為2018年世界定向日活動，每位選手均可獲得值得珍藏的世界定向日證書。

各組優勝名單如下:

公開菁英組：

第一名-- 陳育聖、李有城；第二名--陳錦儀、襲澤麟；第三名--賴賢鴻、鄭凱懋

體驗組：

第一名--劉俐妤、林幸娥；第二名--戴志謙、戴凱彥；第三名--彭榮祥、彭煜展

兒童組：

第一名-- 許芯媛、許格亞；第二名 溫龢、溫宬；第三名 洪佳郁、洪嘉澤

國中組：

第一名-- 嚴陽、李承勳；第二名 謝品、謝忠緯；第三名 彭禹程、杜加恩

國小A組：

第一名-- 楊璟堯、楊詠晴；第二名 劉政軒、林恩；第三名 陳姿妤、黃卉喬

國小B組：

第一名-- 林威翰、陳聿庭；第二名 陳嫻圃、邱翊鈴；第三名 甘富少、戴銨霆

親子A組：

第一名-- 陳楚安、陳羽彥；第二名 洪裕杰、洪楷叡；第三名 葉宣麟、彭育朧

親子B組：

第一名-- 林銘偉、林祐均；第二名 許文桐、許柏瑞；第三名 陳智仁、陳孟賢

團隊總積分

國中組：冠軍--自強國中；亞軍--成功國中；季軍--橫山國中

國小組：冠軍--新樂國小；亞軍- 新埔國小；季軍--員崠國小