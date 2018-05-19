世足╱阿根廷添大將 阿圭羅健康回歸助陣梅西

2018-05-19 16:13 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



阿圭羅(圖)提前手術，預備世界杯助陣梅西。 美聯社 分享 facebook

阿圭羅(圖)提前手術，預備世界杯助陣梅西。 美聯社 分享 facebook

俄羅斯世界杯足球賽即將到來，阿根廷隊眾所皆知的弱點就是陣容深度不夠，巨星梅西（Lionel Messi）需要更多的幫助。好消息是，另一名大將阿圭羅（Sergio Aguero）將能健康參加世界杯，對阿根廷隊來說是一大助力。

效力於本季英超聯賽冠軍曼城，阿圭羅在季中受傷，由於他原本以為曼城會打進歐洲冠軍聯賽決賽，所以之前打算在那之後再進行手術。不過，曼城在八強就被利物浦淘汰，加上在英超聯賽一路獨走，阿圭羅決定提前動手術。

「我當時跟隊醫談了，我不想錯過世界杯，」阿圭羅說，他在4月進行手術，「手術很成功，感覺膝蓋像新的一樣。」

阿圭羅已經開始憧憬即將到來的俄羅斯世界杯，並自信身體狀況應付世界杯絕沒有問題。「我現在感覺很好，」阿圭羅說，「因為我比別人休息得更多。」

此外，這名明星前鋒也表示，他可能永遠不會和好友梅西成為俱樂部隊友。不是兩人不合，而是各自對所屬球隊忠心。

「我會留在曼城，而梅西也不會離開巴塞隆納，」阿圭羅說，儘管兩人之間友誼深厚，但在俱樂部層面仍將各為其主，尤其他馬上年滿30歲，而梅西也即將31歲了，阿圭羅認為兩人都會在各自球隊效力到退役。