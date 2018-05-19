羅馬女網賽／莎娃挺過3小時大戰 4強將碰球后哈蕾普

2018-05-19 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



俄羅斯「漂亮寶貝」莎拉波娃（Maria Sharapova）出戰羅馬女網賽單打8強賽，拚戰超過3小時，才以6：7（6：8）、6：4、7：5辛苦逆轉拉脫維亞女將奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），闖進4強。莎娃賽後表示，在經歷過一場高潮迭起的戰鬥總是好的，「這能讓我更強壯起來。」

歷經了禁藥風波後，莎拉波娃積極重返世界舞台，她的單打世界排名也上升到禁賽過後的新高40名，8強賽碰上首度交手的20歲拉脫維亞小將奧斯塔朋科，歷經了3小時10分的三盤大戰才辛苦勝出，「要通過這樣的比賽來對抗真正高質量的對手，並在最終取得勝利，我替自己的努力感到非常自豪。」

莎拉波娃說：「經歷一場高潮迭起的戰鬥總是好的，這能讓我更強壯起來。我的球迷多年來一直如此忠誠，對我而言能夠再度在他們面前打球對我來說感覺非常特殊。」

而現今女單世界球后、羅馬尼亞女將哈蕾普（Simon Halep）的晉級之路則較為順遂，她在8強賽以6：2、6：3輕鬆拍落法國「一姊」賈西亞（Caroline Garcia），收下4強賽門票。

莎拉波娃下一戰將碰上哈蕾普，兩人過去生涯曾交手過8次，前7次交手都由莎拉波娃取勝，直到去年的中國公開賽哈蕾普才終於中斷莎娃的對戰7連勝，不過莎娃仍握有7勝1負的對戰優勢。