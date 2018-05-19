羅馬名人賽／三盤大戰退錦織圭 約克維奇4強碰納達爾

2018-05-19 08:15 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



塞爾維亞前球王約克維奇（Novak Djokovic）在羅馬名人賽男單8強賽碰上同樣傷癒復出的日本好手錦織圭，兩人上演一場2小時21分的三盤大戰，最終由約克維奇上演逆轉秀，以2：6、6：1、6：3拍落錦織圭，繼續寫下本季最佳成績，今晚4強賽的對手將是希望能搶回球王寶座的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）。

兩人生涯對戰14次，約克維奇擁有12勝2負的絕佳對戰優勢，且是自2014年美國網球公開賽4強賽落敗後，對戰錦織圭取得11連勝，不過深陷肘傷困擾的約克維奇本季狀況不甚理想，前6站都無法闖過16強。

昨天拍落西班牙選手拉莫斯（Albert Ramos-Vinolas）是約克維奇本季首闖男單8強，也讓他賽後開心地表示，自己的狀況愈來愈好，雖然首盤第1個發球局就遭到破發，以2：6讓出首盤，但他立刻穩住陣腳並加強攻勢，連保帶破搶下4局，雖然第5局遭到錦織圭回破，仍以6：1扳回一城。

決勝盤約克維奇把握住機會在第7局二破對手取得5：3領先，並在第9局再度突破，最終約克維奇驚險的搶下勝利，下一戰將碰上納達爾，爭奪冠軍戰門票。

「面對納達爾絕對會是巨大的挑戰，但我會選擇接受這個巨大的挑戰。」辛苦結束超過兩小時的三盤大戰後，約克維奇接下來將與納達爾上演生涯第51次交手，約克維奇以26勝24負小占上風，不過這是他自去年溫網止步8強後首度闖進4強，「在過去6個多月的時間裡我沒有打過這麼多的比賽，我必須要拚盡全力才有辦法打贏周六的比賽，我的身體沒事，只是需要多休息一下。」