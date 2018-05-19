世足／誰會踢下世足冠軍? 瑞銀算出這支隊伍奪冠機率最高

2018-05-19 01:59 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



本屆世足賽即將在俄羅斯開踢。 美聯社 分享 facebook 今年最令人期待的運動盛事、世界盃足球賽，6月14日將在俄羅斯舉行。你覺得哪一隊會贏？瑞銀財富管理首席投資辦公室(CIO)，利用一般應用在評估投資機會的計量經濟學工具，預測本屆世界盃冠軍，發現有3支強隊最有機會拿到冠軍，這3支超級強隊，分別是「德國、巴西和西班牙」，其中又以德國隊勝率最高。

4年一次世界盃足球賽令人期待，許多球迷在1個月的賽事期間，簡直廢寢忘食，如果自己死忠球隊踢下冠軍，更令人瘋狂。瑞銀財富管理投資辦公室在寫投資報告之餘，不忘幫球迷分析世界盃，拿計量經濟學工具來推算冠軍隊伍，結果並不讓人意外。

瑞銀算出的2018最具冠軍相隊伍，當然就是2014年的世界盃冠軍、德國隊。此次德國雄鷹揮軍俄羅斯，許多球迷都希望他們能再度捧回冠軍盃，瑞銀也推估，德國「連莊」世足賽冠軍機率達24%，是所有隊伍中最高。

其次是巴西，來自南美洲的足球傳奇、2002年也曾奪下世界盃冠軍，瑞銀推估巴西勝率有19.8%，次於德國，南歐勁旅、西班牙則是2010年的世足冠軍，奪冠機率16.1%。瑞銀表示，這3支超級強隊都大有來頭，歷年戰果尤其輝煌，3支隊伍都曾踢下世足賽冠軍，在每20場世足盃賽事中贏10場，勝率相當高。

不過大家都知道，世足賽一開始是「分組賽」，分組賽勝出才能晉級，如果小組內全是強隊，就不太妙。歷年這種「死亡之組」經常葬送奪冠呼聲高的強隊。瑞銀表示，3支最具冠軍相隊伍中，巴西和德國，各自從E組和F組中勝出，應不會有意外，唯一就是西班牙，分組賽會先遇到在2016年拿下歐洲足球盃冠軍的葡萄牙，「兩牙相爭」恐會有場惡鬥。

若順利晉級，半準決賽中，西班牙應會碰上阿根廷，一樣是強龍，而巴西則有機會跟英國隊對壘，德國則會遇上有紅魔鬼之稱的比利時隊。雖然英國、法國、比利時和阿根廷在本屆世足賽的推估勝率，都較低，但也不排除會有「意外驚喜」，畢竟球是圓的，很多事都難說。