親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑

美國德州聖塔菲高中傳槍響 至少8死 2人被捕

「不要再叫我吸票機」 羅智強槓市黨部初選針對性打壓

田徑／許家班傳人亮眼 許德敬南韓跳過5公尺大關

2018-05-18 23:15聯合報 記者劉肇育╱即時報導

台體大撐竿跳好手許德敬今天在南韓釜山國際撐竿跳公開賽，以打破個人最佳成績的5公尺整摘下U２０組金牌，也成為繼前年的葉耀文後，近兩年來我國首位跳過5公尺的男子撐竿跳選手。

來自南投草屯撐竿跳世家「許家班」的許德敬，爺爺許振芳與父親許弘恩都是撐竿跳好手，在今年的全大運許德敬就以大一新鮮人的身分跳出4公尺85的成績拿下銀牌，但也以5公分的差距與最後一次亞青賽達標機會擦身而過。

不過本周許德敬受到南韓釜山田徑協會邀請參加國際撐竿跳公開賽，在U２０組賽事中與日本、哈薩克、白俄羅斯等國的好手同場競技，並與日本選手一路拚戰到5公尺後，許德敬第一次試跳就成功，日本選手則是到第三跳才過關，雖然最終兩人一同挑戰5公尺10都失敗收場，但許德敬仍以打破個人最佳紀錄的5公尺成績摘金。

許德敬指出，這次比賽在釜山的龍頭山公園內架設場地舉行，開放式的會場除了有不少民眾前來圍觀，還有一群來自台灣的觀光客為他打氣，「今天比賽氣氛很棒，加上最近我的訓練狀況很穩定，對於竿子的掌握也很好，才能跳出好成績。」

許德敬的父親許弘恩指出，過去在美國出賽時許德敬就曾跳過4公尺95的佳績，跳過5公尺一直是父子倆的目標，許弘恩說：「接下來德敬將會參加台灣國際田徑公開賽，目標是拚世青賽達標5公尺20。」

台體大撐竿跳好手許德敬（中）在南韓釜山撐竿跳賽中以5公尺成績拿下U２０組金牌。圖...
台體大撐竿跳好手許德敬（中）在南韓釜山撐竿跳賽中以5公尺成績拿下U２０組金牌。圖／許弘恩提供
分享
台體大撐竿跳好手許德敬在南韓釜山撐竿跳賽中以5公尺成績拿下U２０組金牌。圖／許弘...
台體大撐竿跳好手許德敬在南韓釜山撐竿跳賽中以5公尺成績拿下U２０組金牌。圖／許弘恩提供
分享

田徑羅斯

相關新聞

田徑／近兩年首位5米 許德敬釜山撐竿跳摘金

2018-05-18 18:15

羽球／戴資穎獲總統教育獎 25萬獎金全做公益

2018-05-18 15:19

世足／內馬爾術後復出 稱面臨生涯最大挑戰

2018-05-18 15:44

舉重／感謝金牌推手 許淑淨贈恩師蔡溫義休旅車

2018-05-17 18:27

羅馬女網賽／謝淑薇女雙遭逆轉 八強止步

2018-05-18 22:42

聲寶公開賽／李欣自亂陣腳 日女將逆轉奪冠

2018-05-18 22:20

奧運／吳經國就任委員30周年 盼繼續發揮影響力

2018-05-18 17:31

世足／日本公布27人名單 月底選出最後23人

2018-05-18 17:12

義甲／告別尤文圖斯 布馮仍不輕言退休

2018-05-18 17:07

培訓國際體育人才 中華奧會再與兩校簽署MOU

2018-05-18 14:37

世足／法國公布23人名單 帕耶負傷沒入選

2018-05-18 14:26

羅馬名人賽／小約本季首闖8強 下戰強碰錦織圭

2018-05-18 09:53

羅馬女網賽／對手傷退 謝淑薇晉女雙8強

2018-05-18 08:07

足球／北市幼兒錦標賽 20日開踢

2018-05-18 00:00

羅馬女網賽／誤判爭議 紅土賽採用鷹眼再引討論

2018-05-17 23:18

世足／墨西哥拚小組出線 4關鍵要素爭鋒

2018-05-17 22:06

羅馬女網賽／爭議球落敗 球員竟用拍怒擊主審台

2018-05-17 21:33

聲寶公開賽／李欣再繳71桿 周五拚個人首冠

2018-05-17 20:43

羽球／湯優盃出征前 雙麟看李宗偉電影找初衷

2018-05-17 19:47

舉重／許淑淨低調行善 2年來捐款近百萬

2018-05-17 18:54

國體法／改選最後倒數 體育署：6月底前完成

2018-05-17 17:54
看更多

熱門文章

NBA／「死亡五小」無敵？ 杜蘭特：非不可戰勝

2018-05-18 10:23

MLB／大谷第6轟出爐 中斷天使21局無得分乾旱

2018-05-18 13:29

NBA／皮爾斯預言 若騎士落敗詹姆斯將出走

2018-05-18 08:25

勇士陷入空前危機 要靠杜蘭特扮演終極救世主

2018-05-18 07:00

NBA／打破測試營紀錄 班霸239公分臂展吸睛

2018-05-18 15:20

NBA／詹皇英雄球孤立無援 史密斯：要給他幫助

2018-05-18 10:13

籃球／替好朋友宣傳 林書豪惡搞周杰倫宣傳照

2018-05-18 11:43

MLB／比較美、日職 大谷翔平：差別在速度

2018-05-18 17:36

卡諾被抓包的啟示：禁藥問題仍猖獗、不見趨緩

2018-05-18 07:00

NBA／寶貝三千煩惱絲 泰托姆罕為人知的執著

2018-05-18 15:30

MLB／K掉大谷達三振里程 韋蘭德：會記得這一刻

2018-05-18 14:15

NBA／格林商業頭腦佳 早註冊漢普頓5人組商標

2018-05-18 17:24

NBA／公鹿公布新教頭 字母哥：開心替他效力

2018-05-18 09:38

NBA／頸部扭傷無大礙 詹姆斯完成所有訓練

2018-05-18 13:25

NBA／老鷹施羅德求去 點名公鹿溜馬為理想東家

2018-05-18 13:00

韓職／王維中5局好投 拿下本季第4勝

2018-05-18 20:51

NBA／膝傷復出表現有落差 柯瑞成勇士漏洞？

2018-05-18 18:03

MLB／暴風雨來亂 洋基被迫在機場過夜

2018-05-18 08:12

MLB／微調投球機制 前田8局0失分率道奇奪勝

2018-05-18 08:12

韓職／王維中復出 5局無失分勝投候選退場

2018-05-18 19:42

NBA／熱愛打小白球 柯瑞有望主辦PGA巡迴賽

2018-05-18 11:14

NBA／馬蹄鐵和抽一半雪茄 細數樂透選秀幸運物

2018-05-18 17:45

NBA／主場龍客場蟲 綠衫軍最大隱憂

2018-05-18 17:06

中職／生涯百先發將達陣 王溢正「純猿投」首人

2018-05-18 09:42

羽球／戴資穎獲總統教育獎 25萬獎金全做公益

2018-05-18 15:19

日職／陽岱鋼復出提前 25日有望回歸一軍

2018-05-18 10:18

NBA／角色球員反將一軍 火箭扳平勇士

2018-05-17 23:57

韓職／王維中重返先發 力拚帶隊止敗

2018-05-17 23:55

MiLB／李振昌連3場無失分 江少慶被打爆吞首敗

2018-05-18 13:23

大谷翔平2018球季投、打紀錄

2018-05-18 13:40

棒球／棒協若交棒辜仲諒 廖正井：非常放心

2018-05-18 16:24

NBA／快艇獲2後段樂透籤 考驗衛斯特選人眼光

2018-05-18 15:32

MLB／對金鶯完投失2分 普萊斯奪第4勝

2018-05-18 12:03

MLB／今日戰績表 大谷開轟無助天使奪勝

2018-05-18 15:15

羅馬女網賽／對手傷退 謝淑薇晉女雙8強

2018-05-18 08:07

中職／獅隊牛棚成罩門 教練團要找良藥

2018-05-18 18:15

田徑／近兩年首位5米 許德敬釜山撐竿跳摘金

2018-05-18 18:15

韓職／台灣近期將簽轉播權 看的到王維中賽事了

2018-05-18 16:59

羅馬名人賽／小約本季首闖8強 下戰強碰錦織圭

2018-05-18 09:53

棒球／棒協明天舉行改選 新任理事長31日亮相

2018-05-18 15:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top