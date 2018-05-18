田徑／許家班傳人亮眼 許德敬南韓跳過5公尺大關

2018-05-18 23:15 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



台體大撐竿跳好手許德敬今天在南韓釜山國際撐竿跳公開賽，以打破個人最佳成績的5公尺整摘下U２０組金牌，也成為繼前年的葉耀文後，近兩年來我國首位跳過5公尺的男子撐竿跳選手。

來自南投草屯撐竿跳世家「許家班」的許德敬，爺爺許振芳與父親許弘恩都是撐竿跳好手，在今年的全大運許德敬就以大一新鮮人的身分跳出4公尺85的成績拿下銀牌，但也以5公分的差距與最後一次亞青賽達標機會擦身而過。

不過本周許德敬受到南韓釜山田徑協會邀請參加國際撐竿跳公開賽，在U２０組賽事中與日本、哈薩克、白俄羅斯等國的好手同場競技，並與日本選手一路拚戰到5公尺後，許德敬第一次試跳就成功，日本選手則是到第三跳才過關，雖然最終兩人一同挑戰5公尺10都失敗收場，但許德敬仍以打破個人最佳紀錄的5公尺成績摘金。

許德敬指出，這次比賽在釜山的龍頭山公園內架設場地舉行，開放式的會場除了有不少民眾前來圍觀，還有一群來自台灣的觀光客為他打氣，「今天比賽氣氛很棒，加上最近我的訓練狀況很穩定，對於竿子的掌握也很好，才能跳出好成績。」