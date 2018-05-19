世足／內馬爾領銜華麗鋒線 巴西誓雪恥再捧金盃

2018-05-19 07:00 聯合新聞網 文／張皓勛



上屆世足賽，東道主巴西，在主力球星內馬爾(Neymar)因傷缺陣下，不但無法將大力神盃留在國內，還於四強戰中，遭德國隊7：1血洗。不僅使昔日足球王國的閃亮招牌蒙羞，球迷們落下的眼淚，更訴說著巴西人的心碎與絕望。

巴西上屆世足賽遭德國7：1血洗的慘況仍讓人難忘。 歐新社 分享 facebook

「森巴軍團」是世足賽史上最成功的球隊，球衣上繡的五顆閃耀之星，象徵他們「五冠王」的榮耀。自1994年起，巴西已連續六屆至少闖入八強，表現穩定。然而上次捧起金盃，則要追溯至2002年日韓聯合世界盃。當年由「外星人」羅納度(Ronaldo)領軍的奪冠班底相當豪華，不僅有小羅(Ronaldinho)一同在鋒線攻城掠地，還有卡福(Cafu)加上「黃金左腿」卡洛斯(Carlos)，這組傳奇邊衛搭檔輔助，陣容齊全且戰力完整，是「森巴軍團」史冊中，輝煌而難忘的一頁。十六年後的今天，逐漸成熟的頭牌球星內馬爾，扛下重返榮耀的民族寄託，究竟他能否帶領球隊奪下隊史第六冠，各界都拭目以待。

巴西前一次在世足奪冠已是2002年的日韓世界盃，相隔已有16年之久。 歐新社 分享 facebook

巴西走過上屆賽事遭痛宰的失落，以及15、16年連續兩屆美洲盃的失利後，在新主帥提迪(Tite)的領軍下，有了不同氣象。他上任後的十二場世足資格賽中，巴西保有不敗金身，以南美區第一名之姿闖進俄羅斯世足賽決賽圈，展現出谷底反彈的決心。

主教練提迪週一直接公布23人名單，當中僅有六位是四年前班底，奧斯卡(Oscar)、浩克(Hulk)等上屆成員，都未再獲徵召，而本季狀態不佳的後衛大衛魯易斯(David Luiz)也遭捨棄，無緣一同飛往俄羅斯。看得出提迪正試圖從上次失敗中做出改變，領導球隊走出新方向。這份名單中雖然沒有太多讓外界跌破眼鏡的亮點，但依舊相當強大而整齊。

頂尖射手彈藥上膛 強大火力蓄勢待發

經過這幾年淬鍊，內馬爾已成世界級球星，也承載全國奪冠希望，不過傷癒復出就得迎戰高強度比賽，他也坦言這是他生涯最大挑戰。 歐新社 分享 facebook

由內馬爾所領銜的鋒線群，散發出森巴式球風的華麗氣息。箭頭部分，效力曼城的赫蘇斯(Jesus)和在利物浦踢球的菲爾米諾( Firmino)各具特色，前者年輕有速度，後者具身材優勢及爆發力，兩人本季在英超皆有十顆以上進球。同時擁有兩名門前嗅覺敏銳的突前中鋒，讓教練在調度上十分靈活。

兩翼邊路的突破，則是巴西攻擊火力最恐怖的地方。傷癒復出的內馬爾，若能在六月初的最後兩場友誼賽找回手感，並融入比賽節奏，相信他所宰制的左路會成為各隊防守的噩夢。而右路方面，「巴西黑豹」威廉(Willian)，有望搶下先發。他的身材雖矮小，但速度飛快且具遠射能力，將扛起撕裂對手禁區的任務。

青壯世代開花結果 戰力全面制霸中場

經歷換血陣痛期後，巴西中場人才這兩年開花結果，幾名年輕小將逐漸成熟，並站穩各大豪門成為要角。當中就以本季破億身價轉會巴薩的庫蒂尼奧(Coutinho )名聲最響亮，主踢進攻中場的他，出眾的遠射能力會是球隊突破僵局的一大武器。而且他也能客串左中場，與內馬爾搭配激盪出更多火花。同樣來自巴薩的保利尼奧(Paulinho)，本季也用表現消除外界質疑，身體素質與頭槌能力是他最大的優勢，其將是輪換上的要角。

本季破億身價轉會巴薩的庫蒂尼奧，是巴西近幾年嶄露頭角的進攻中場。 歐新社 分享 facebook

另一位二十六歲的防守中場卡塞米羅(Casemiro)，成長有目共睹，近兩年已成為豪門皇馬的不動先發，他將與硬朗強悍的老將費蘭旬奴(Fernandinho )，一同肩負起盯防對方頭號戰將，以及中場掃蕩的工作。然而此次名單中，並沒有頂級的純傳控型中場球員，如何掌控節奏，會是巴西的一大課題。

防線老化接班不順 阿爾維斯缺位難補

相較華麗而齊全的中前場，後防線則是巴西奪冠的最大隱憂。由迪亞哥席爾瓦(Thiago Silva)與馬金尼奧斯(Marquinhos )這組「大巴黎」隊友搭檔的中場組合，具一定的穩定性。然而席爾瓦已過生涯顛峰，馬金尼奧斯缺乏大賽經驗，而主要的競爭對手米蘭達(Miranda)也非世界級中衛，能否守得住歐陸球隊更有組織的系統戰，以及高大身材優勢，還有待觀察。

巴西主將阿爾維斯嚴重膝傷無緣世界盃，誰能補上成為大難題，也是巴西奪冠路最大隱憂。 路透 分享 facebook

邊衛部分，阿爾維斯(Alves)的受傷倒下，使由他與馬塞洛(Marcelo )所組成的兩條邊路插上攻擊線，破壞力大減。頂上他空缺的達尼洛(Danilo)屬攻守均衡型，難彌補阿爾維斯缺陣的損失。兩翼攻擊的平衡，將是教練另一大難題。

奪冠熱門不可大意 團隊戰力整合成關鍵

巴西目前在<台灣運彩>開盤中，以4.25賠率最被看好，各大媒體與專家也都認為「森巴軍團」能第六度捧起金盃的機會不小，畢竟他們戰力完整，分組籤運又不錯，預賽沒有較為難纏的對手，若順利小組第一晉級，四強前碰上德國、西班牙等強權的機會不大。過往巴西崇尚個人式英雄主義，隨著時代與世界足壇球風轉變，能否將球星們的華麗技巧，轉變整合成團隊戰力，將是巴西能否奪冠的關鍵。而俄羅斯嚴苛的氣候條件，則是這支低緯度球隊另一項挑戰。