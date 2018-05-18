義甲／告別尤文圖斯 布馮仍不輕言退休

2018-05-18 17:07 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



義大利明星門將布馮將離開效力17年的尤文圖斯俱樂部，不過他不一定會退休，仍在考慮不同選項。 美聯社 分享 facebook

義大利明星門將布馮（Gianluigi Buffon）17日宣布，他將離開效力17年的尤文圖斯俱樂部，不過他不一定會退休，仍在考慮不同選項，代表他下季有可能換穿其他俱樂部球衣。

現年40歲，布馮是足球歷史上最佳門將之一，曾兩次當選義大利足球先生。布馮在2017年11月義大利無緣2018年世界杯後，宣布退出國家隊，但後來同意2018年繼續參加友誼賽。

布馮17日在記者會上表示，19日與維羅納隊的比賽，將是他代表尤文圖斯隊出戰的最後一場比賽。

「我覺得這是結束旅程的最好方式，」布馮說，尤文圖斯已經在13日的比賽過後，提前一輪實現義甲七連冠。

布馮2001年加盟尤文圖斯，從2012年開始擔任隊長。除聯賽七連冠之外，他還帶領尤文連續四次獲得聯賽和杯賽的「雙冠王」，他還在義甲聯賽中保持了974分鐘的最長不失球紀錄。

布馮2011年開始擔任義大利國家隊隊長，共代表國家出戰176場。布馮17日也證實，這次將離開國家隊，「有很多年輕的門將，他們需要積累經驗。」

布馮在國際足壇的告別賽將於6月4日舉行，屆時義大利隊將與荷蘭隊舉行一場友誼賽。

他尚未宣布關於自己未來的明確計畫，表示下周他將在「幾個有意思的建議」中做出選擇。