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培訓國際體育人才 中華奧會再與兩校簽署MOU

2018-05-18 14:37聯合報 記者劉肇育╱即時報導

中華奧會接受教育部體育署委託辦理「107年國際體育事務人才培育計畫」，繼日前與國立體育大學管理學院簽訂合作備忘錄（MOU）後，今天再與台灣體育大學及台東大學身心整合與運動休閒產業學系簽署MOU，盼為我國培養更多國際體育事務人才。

今年國際體育事務人才培訓課程將於下周展開招生，課程於6月21日至24日在台北市天母沃田旅店舉行，課程內容包括國家體育政策、國際體壇現勢、國際禮儀、國際會議實務、國際賽會申籌辦及奧會模式等基礎課程，以及國際運動組織運作行銷、奧林匹克專題、運動與外交等進階課程。

中華奧會將邀請到眾多國際講師，包括今年印尼亞運籌備會及2020年東京奧運推進本部事務局的負責人員，來台分享最新、第一手的國際賽事籌辦經驗。

在今天簽署MOU後，台體大及台東大學身心整合與運動休閒產業學系學生只要參與此課程就能採計或抵免畢業學分，並將推薦完成計畫的學生參與國內外實習。

中華奧會受體育署委託，自2011年辦理國際體育事務人才培訓課程後，過去7年累積1314人報名、培訓853人成為國際體育事務種子，國內實習服務參與503人次，國外實習服務100人次，協助國內國際賽事逾114項次，累計354人進入體育人才庫。

中華奧會與台灣體育大學簽訂合作備忘錄，共同培育國際體育事務人才。記者劉肇育／攝影
中華奧會與台灣體育大學簽訂合作備忘錄，共同培育國際體育事務人才。記者劉肇育／攝影
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