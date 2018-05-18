世足／法國公布23人名單 帕耶負傷沒入選

2018-05-18 14:26 中央社 巴黎17日綜合外電報導



馬賽球星帕耶因傷沒有入選俄羅斯世界盃足球賽國家隊23人名單。 歐新社 分享 facebook

法國國家隊總教練德尚（Didier Deschamps）今天宣布，馬賽球星帕耶（Dimitri Payet）沒有入選俄羅斯世界盃足球賽國家隊23人名單。

法新社報導，馬賽昨天在歐洲聯賽（Europa League）決賽敗給馬德里競技，前英超西漢姆聯隊球星帕耶上半場因腿後肌腱拉傷被迫退場，德尚質疑他的傷勢可能使他無法出賽，因此沒有入選。

德尚在法國電視一台（TF1）現場直播的晚間新聞節目公布名單後表示：「帕耶是國家隊相當有分量的候選球員。他上半場（對上馬德里競技）有出賽，但傷勢加重，那樣的傷勢需要3週時間復原。」

2016年歐洲國家盃足球賽（Euro 2016）地主隊法國闖進決賽對戰葡萄牙，當時帕耶是法國隊的主力之一，但最後法國仍不幸敗給葡萄牙。

法國國家隊總教練德尚公布世足賽23人名單。 美聯社 分享 facebook

法國世足23人名單

門將：洛里斯（Hugo Lloris）、曼丹達（SteveMandanda）、阿雷奧拉（Alphonse Areola）

後衛：埃爾南德斯（Lucas Hernandez）、金彭貝（Presnel Kimpembe）、孟迪（Benjamin Mendy）、帕瓦德（Benjamin Pavard）、哈米（Adil Rami）、希迪貝（Djibril Sidibe）、烏迪迪（Samuel Umtiti）、瓦拉內（Raphael Varane）

中場：坎特（N'Golo Kante）、馬圖迪（BlaiseMatuidi）、恩佐濟（Steven N'Zonzi）、博格巴（Paul Pogba）、托利索（Corentin Tolisso）

前鋒：狄姆貝利（Ousmane Dembele）、費基爾（Nabil Fekir）、吉魯（Olivier Giroud）、格里茲曼（Antoine Griezmann）、勒馬爾（Thomas Lemar）、姆巴佩（Kylian Mbappe）、托萬（Florian Thauvin）。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）